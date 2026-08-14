Нові виплати на опалювальний сезон: кому пропонують роздати по 6 500 гривень допомоги

У список "Тепла зима" хочуть включити ще одну категорію українців

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Програму "Тепла зима" пропонують поширити на багатодітні сім’ї. Тоді вони зможуть отримати одноразову виплату 6500 гривень.

Як повідомляє "Телеграф", авторка петиції Віталіна Ізмайлова зазначає, що багатодітні сім’ї мають значні витрати протягом усього року, а взимку фінансове навантаження стає ще більшим. Йдеться, зокрема, про оплату опалення та електроенергії, а також придбання дров та інших необхідних речей під час холодного сезону.

Петиція про розширення списку людей, які можуть отримати виплати за програмою "Тепла зима"

За її словами, частина багатодітних родин може не потрапляти під чинні критерії отримання соціальної допомоги лише через те, що їхній офіційний дохід трохи перевищує встановлений поріг.

У петиції закликають уряд додати багатодітні сім’ї до переліку отримувачів виплати "Тепла зима", передбачити для них одноразову допомогу в розмірі 6500 гривень та враховувати потреби родин із трьома та більше дітьми.

Наразі звернення перебуває на етапі збору підписів — 29 з 25 000. Залишилось 91 днів, аби зібрати необхідну кількість.

Зауваження: Електронну петицію на сайті уряду чи місцевої влади може подати будь-який громадянин України. Її зміст є позицією автора, але навіть 25 тисяч підписів не гарантують ухвалення запропонованих змін — влада лише зобов’язана розглянути звернення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може отримати 6500 гривень у рамках програми "Тепла зима".