Украинцам предлагают уже сейчас откладывать деньги на зимние платежки: как пополнить лицевой счет

Перед очередной тяжелой зимой гражданам буквально советуют "готовить сани летом"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Для того чтобы зимой уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет, украинцам предлагают откладывать деньги на оплату коммунальных услуг уже сейчас.

С такой идеей к гражданам обратилась газоснабжающая компания "Нафтогаз України".

Речь идет о возможности заранее пополнять лицевой счет на удобную вам сумму, чтобы сформировать финансовый запас до отопительного сезона. Средства, внесенные вперед, будут оставаться на вашем счету в виде переплаты и в дальнейшем могут быть использованы для оплаты потребленного газа.

Что такое лицевой счет

Каждое домохозяйство, подключенное к газоснабжению, имеет свой лицевой счет. Это уникальный персональный номер, позволяющий идентифицировать абонента в системе.

Узнать номер своего лицевого счета можно в приходящей каждый месяц бумажной квитанции или на сайте компании через специальный сервис.

Как пополнить лицевой счет:

в личном кабинете потребителя на сайте my.gas.ua;

в приложении "Куб";

на сайте gas.ua.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", киевлян готовят к переселению зимой: кого это касается и в каких домах будет тяжелее всего.