Украинцам предлагают уже сейчас откладывать деньги на зимние платежки: как пополнить лицевой счет
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Перед очередной тяжелой зимой гражданам буквально советуют "готовить сани летом"
Для того чтобы зимой уменьшить финансовую нагрузку на семейный бюджет, украинцам предлагают откладывать деньги на оплату коммунальных услуг уже сейчас.
С такой идеей к гражданам обратилась газоснабжающая компания "Нафтогаз України".
Речь идет о возможности заранее пополнять лицевой счет на удобную вам сумму, чтобы сформировать финансовый запас до отопительного сезона. Средства, внесенные вперед, будут оставаться на вашем счету в виде переплаты и в дальнейшем могут быть использованы для оплаты потребленного газа.
Что такое лицевой счет
Каждое домохозяйство, подключенное к газоснабжению, имеет свой лицевой счет. Это уникальный персональный номер, позволяющий идентифицировать абонента в системе.
Узнать номер своего лицевого счета можно в приходящей каждый месяц бумажной квитанции или на сайте компании через специальный сервис.
Как пополнить лицевой счет:
Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", киевлян готовят к переселению зимой: кого это касается и в каких домах будет тяжелее всего.