Єгиптяни знають секрети боротьби зі спекою: як пити та що їсти влітку

Є години, коли на вулицю краще не йти

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Літня спека може зруйнувати плани. Та українцям є у кого переймати гарні навички — температура в Каїрі влітку рідко падає нижче +30 навіть вночі, а дощів немає. Тож єгиптяни були змушені напрацювати кілька простих, але ефективних правил.

Як зазначає "Каїр360", важливо перенести справи поза домом на ранок чи вечір, після заходу сонця. Найспекотніший період між 12 та 16 годинами варто перечекати. В цей час також важливо зменшити навантаження, особливо фізичні вправи та менше гуляти пішки. Якщо ж вийти з дому все ж таки варто — подбайте, щоб на шляху були торгівельні центри чи інші місця, де можна перепочити під кондиціонером.

Вода не чекаючи спраги

Одна з найважливіших порад — пити багато води. І на відміну від українців, єгиптяни не чекають появи спраги. Через постійну втрату рідини, потрібно постійно відновлювати її рівень в організмі, особливо важливо робити це, якщо ви виходите на вулицю. Якщо шкіра занадто пересушена — за допомогою пульверизатора та губки її можна зволожити. Якщо є потреба можна зробити холодний душ для ніг або покласти мокрий рушник із кубиками льоду на шию.

Літні речі та SPF

Одяг світлих кольорів, вільного крою та з бавовни чи льону допоможе пережити спеку. Виходячи на вулицю варто вдягти капелюх чи кепку, проте все одно триматись в тіні. Не забувайте про сонцезахист для шкіри та очей.

Смачний порятунок від спеки

Фрукти та овочі не тільки дадуть ще вологи організму, а й є кращим вибором у спеку. Єгипетські порадники рекомендують кавуни, диню та огірки. Водночас, готувати їжу також варто в найпрохолодніші години.

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