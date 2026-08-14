Касир "АТБ" залишить чергу та піде в укриття? Співробітник розкрив внутрішні правила мережі

Більшість магазинів у відносно спокійних регіонах не припиняють торгівлю

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В мережі "АТБ" немає вимог до касирів та персоналу йти в укриття під час тривоги. "АТБ" на відміну від деяких інших мереж не автоматично не припиняють роботу під час повітряної тривоги.

Про це "Телеграфу" розповів працівник "АТБ". За його словами, за правилами, касири не зобов'язані кидати касу з чергою покупців та йти в укриття.

Чи працюють "АТБ" під час тривоги

Станом на серпень 2026 року більшість магазинів мережі продовжують працювати під час повітряної тривоги. Графіки роботи магазинів коригуються залежно від регіону, рівня загрози та поточної ситуації з обстрілами, але в спокійніших областях торгівля не припиняється під час тривоги. Головне правило для покупців — стежити за оголошеннями персоналу та переходити в укриття за потреби.

Чи вимагає закон припиняти роботу магазинів під час повітряної тривоги

Чинне законодавство України не містить прямої вимоги обов’язкового закриття супермаркетів під час повітряної небезпеки. Водночас Кодекс цивільного захисту зобов’язує бізнес розробити план реагування на надзвичайні ситуації та інформувати персонал і відвідувачів про загрозу. Примусової евакуації чи повної зупинки торгівлі під час повітряної тривоги закон не передбачає.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи використовує "АТБ" "таємних покупців" для перевірки роботи касирів. Як це працює, пояснив співробітник мережі.