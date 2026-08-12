Киян готують до переселення взимку: кого це стосується і в яких будинках буде найважче

Скоро тимчасове житло почнуть пропонувати тим, хто цього потребує

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Київ активно готується до складної зими через можливі тривалі відключення світла та опалення. На випадок блекаутів у КМДА вже формують списки людей для тимчасового переселення.

Про це у коментарі ЄП повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда. Йдеться насамперед про самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім’ях з дітьми з інвалідністю.

Чиновниця пояснила, що таке рішення було прийнято виходячи з досвіду минулих років, коли з’ясувалося, що чимало малобільних громадян не проживають за місцем реєстрації.

"Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги", – додала Хонда.

Збір інформації про найбільш уразливі групи громадян прямо зараз триває у всіх районах столиці. Влада хоче дізнатися, чи є у людей альтернативне житло на випадок форс-мажорів, і скільки киян розраховуватимуть на державну допомогу. Паралельно із цим місто формує списки місць для тимчасового розміщення людей на випадок перебоїв із теплом. Коли вони будуть заповнені, їх почнуть пропонувати тим, хто цього потребує.

В яких будинках буде найважче без опалення

Раніше в інтерв’ю "Телеграфу" експерт з ЖКГ, тарифоутворення, субсидування, містобудування Кристина Ненно розповіла, що в Києві 16-поверхові будинки серії БПС, як на "Колібрісі" (круг Леся Курбаса та Гната Юри) чи на розі Миколи Руденка (колишня Кольцова) та Зодчих у Києві, і однотипні з ними втрачають тепло найшвидше.

16-поверхівка серії БПС на ніжках замерзне першою

Вже після них замерзатимуть звичайні дев'ятиповерхові панельки, а вже тільки потім п'ятиповерхові "хрущовки".

Час промерзання різних типів будинків

Детальніше читайте у матеріалі: "36 годин до катастрофи: ТОП-5 будинків, в яких українці ризикують замерзнути першими".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт назвав головну загрозу опалювальному сезону у Києві.