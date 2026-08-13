Сигнал повітряної тривоги в Україні може змінити свій формат: що пропонують

Кабміну пропонують переглянути підходи до оповіщення громадян

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В Україні вимагають змінити формат оповіщення про небезпеки з боку Росії. Зокрема мова йде про скасування вуличних сирен повітряної тривоги та сигналів відбою в нічний час.

Відповідна петиція №41/010574-26 зареєстрована на офіційному порталі Кабінету Міністрів України. Її автором виступила Олена Червова.

Збір підписів під ініціативою розпочався 11 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 тисяч підписів. До кінця голосування залишається 91 день. Станом на вечір 12 серпня документ підтримав лише 71 громадянин.

Авторка звернення наголошує, що нічні оповіщення не гарантують безпеки, але завдають колосальної шкоди психологічному та фізичному здоров'ю громадян через хронічний брак сну. За її спостереженнями, більшість людей уночі все одно не біжить до укриттів, а інформацію про реальну загрозу відстежує через мобільні додатки та Telegram-канали.

"Гучномовці у нічний час абсолютно марні в плані безпеки, але порушують сон і призводять до проблем із серцем та судинами. Дуже часто між сиреною та прильотом балістики минає 30–40 секунд — бігти в укриття у цей момент небезпечніше, ніж залишатися за двома стінами. Особливо безглуздим є сигнал відбою вночі, який просто будить людей, що лише змогли заснути. Усі охочі давно поставили сповіщення на телефони", — йдеться в тексті звернення.

Також авторка привела кілька аргументів. Зокрема це:

Відсутність укриттів: більшість жителів не мають можливості щоночі по кілька разів спускатися в підвали й стояти там до ранку перед робочим днем.

більшість жителів не мають можливості щоночі по кілька разів спускатися в підвали й стояти там до ранку перед робочим днем. Швидкість ракет: при ударах балістикою чи КАБами сирена лунає практично одночасно з вибухами, тому бігти на вулицю небезпечно.

при ударах балістикою чи КАБами сирена лунає практично одночасно з вибухами, тому бігти на вулицю небезпечно. Шкода від сигналу відбою: гучний сигнал про закінчення тривоги серед ночі повторно зриває сон і виснажує нервову систему.

гучний сигнал про закінчення тривоги серед ночі повторно зриває сон і виснажує нервову систему. Наявність альтернативи: мобільні додатки та смартфони сповіщають про небезпеку індивідуально й точніше за вуличні сирени.

Петиція на сайті КМУ

Наразі ознайомитися з текстом звернення та залишити свій голос можна на офіційному сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України.

Варто пам'ятати, що створити електронну петицію на сайті уряду чи міськради може кожен громадянин України, а висловлені в ній ідеї відображають лише приватну позицію автора. Навіть у разі успішного збору 25 тисяч підписів заклики з петицій рідко втілюються в реальні закони та мають для влади виключно рекомендаційний характер.

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