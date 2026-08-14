Полякова готується до виборів? Портников пояснив, що насправді може стояти за скандалом

Чому заява співачки викликала такий резонанс

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Журналіст і публіцист Віталій Портников вважає, що резонансна заява співачки Ольги Полякової про життя в Україні "як у концтаборі" може бути не просто емоційною реакцією на ситуацію з мобілізацією. На його думку, подібна риторика може свідчити про підготовку політичного проєкту напередодні майбутніх виборів.

Про це він заявив ефірі проєкту "Говорить Великий Львів". Він також припустив, що Росія може намагатися використати ці настрої для просування в Україні політичних сил, готових до домовленостей із Кремлем.

Що сказав Портников про заяву Полякової

Під час ефіру ведуча звернула увагу на реакцію українців на слова Ольги Полякової. За її словами, багато користувачів соцмереж не засудили співачку, а навпаки — дякували їй за те, що вона озвучила їхні настрої.

Портников пояснив це можливими політичними процесами.

"Про підготовку до виборів тих політичних груп, які зберегли програму угодовства, якщо хочете, з Росією", — заявив журналіст.

На його думку, проблема для таких сил полягає у відсутності популярного політика, який міг би відкрито представляти подібну позицію.

Портников нагадав про президентські вибори 2019 року. Тоді, за його словами, за Володимира Зеленського голосували люди з дуже різними очікуваннями — від бажання змінити владу до сподівань на швидке завершення війни через домовленості з Росією.

"Зеленський не виправдав їхніх очікувань"

За словами Портникова, частина виборців очікувала від Зеленського саме припинення війни, незалежно від умов.

"Були і люди, і їх було чимало, які хотіли, щоб Зеленський домовився з Путіним і припинив війну. Немає значення, на яких умовах — хай на російських, просто припинив", — сказав він.

Однак ці очікування, на думку журналіста, не справдилися. Після початку повномасштабного вторгнення Зеленський став одним із ключових представників українського опору Росії.

Портников вважає, що саме тому частина виборців може сприймати нинішню владу як таку, що не виконала їхнього запиту на швидке завершення війни.

Водночас він провів паралель із президентською кампанією 2019 року, коли популярний представник шоу-бізнесу зміг перетворитися на головного кандидата на найвищу державну посаду.

"Чому, якщо можна обрати президента Володимира Зеленського, не можна обрати президентку Ольгу Полякову?" — зазначив Портников.

Володимир Зеленський та Ольга Полякова

Чому саме артист може стати політичним лідером

Портников припустив, що для реалізації подібного сценарію може бути потрібна не традиційна проросійська політична сила, а популярна людина зі світу шоу-бізнесу.

Він нагадав, що відверто проросійські політики не мали достатньої підтримки для перемоги на виборах. Тому, за його логікою, політичні меседжі про необхідність "просто припинити війну" можуть просуватися через відомих людей, які не асоціюються безпосередньо зі старими політичними силами.

На запитання ведучої хто ще, крім Полякової, потенційно може очолити такі настрої, Портников відповів, що подібний електоральний запит потенційно може бути значним.

"У нас дуже багато людей, для яких війна — це просто неприємність, яка не дає їм можливості жити спокійно. І вони сподіваються, що хтось зробить так, що вони будуть жити спокійно", — пояснив він.

Портников пов'язав це з можливим сценарієм Росії

Окремо Портников припустив, що Кремль може розглядати завершення війни не лише як військову чи дипломатичну перемогу.

За його словами, Росія може намагатися довести Україну до ситуації, коли частина суспільства сама вимагатиме політичних змін і голосуватиме за сили, готові прийняти російські умови.

"Їм не вдається військовим чином перемогти, але нас потрібно довести до такого стану, що ми проголосуємо за, по суті, проросійський проєкт", — сказав Портников.

Він також припустив, що Москва може вкладати значні ресурси у формування таких настроїв, особливо якщо в Україні виникне реальна перспектива виборчої кампанії після завершення активної фази війни.

При цьому Портников наголосив: він не вважає появу заяв Полякової випадковою емоційною реакцією.

"Її поява не є випадковістю. Це не емоційна реакція, це розкрутка політичного характеру, розкрутка політичного проєкту", — заявив журналіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кулеба несподівано підтримав Полякову.