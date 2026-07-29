Місто, якого немає: меми та жарти про Житомир (фото)

Обласний центр відомий не лише завдяки виробленню шкарпеток

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Українське місто Житомир стало справжнім інтернет-феноменом. Все завдяки кумедній "теорії змови" про те, що цього населеного пункту не існує.

В Інтернеті досі можна знайти багато жартів на цю тему. "Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку мемів про обласний центр на півночі України.

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Мем про Житомир

Звідки пішов жарт, що Житомира не існує

Довідка: "Житомира не існує" — це популярний український інтернет-мем і жартівлива "теорія змови" про те, що місто вигадане. Цей жарт активно підхоплюють соцмережі, бренди та українські артисти.

Мем виник ще кілька років до повномасштабної війни проти РФ. Користувачі Twitter (зараз X, — Ред.) влаштовували масові суперечки про те, чи насправді існує Житомир. Будь-які контраргументи, що доводять реальність міста, відразу ж відкидалися репліками "це фейк і фотошоп" і супроводжувалися новими вигаданими "доказами".

Наприклад, у відповідь на запитання користувача "якщо Житомира не існує, куди ж веде Житомирська траса?", жартівники заявляли, що вона веде у Рівне. І частково це географічно так: траса E40, що з’єднує Київ із Житомиром, йде далі через Рівне на Львів, перетинає кордон України, йде через усю Європу та завершується у французькому Кале.

Жарт про "Неіснуючий Житомир" підхопили українські зірки. Наприклад, у 2024 році Володимир Дантес та Jerry Heil випустили пісню "Губи в губах", де згадали про легендарний мем.

Відібрав всі теплі почуття. Не лишив натомість навіть номера. Просто зникнув із мого життя. Як геолокація Житомира.

Також цю історію часто підхоплюють бренди. Наприклад, на залізничному вокзалі в Києві було розміщено банер KFC, на якому смішно обіграли збої в роботі GPS.