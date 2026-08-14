Роутер працює справно, а інтернет все одно гальмує: названо неочевидну причину

У квартирі є два прилади, які можуть погіршити роботу Wi-Fi

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У повільній та нестабільній роботі інтернету заведено звинувачувати провайдера. Але іноді причина криється не в мережі, а у звичайній побутовій техніці, яка здатна псувати сигнал Wi-Fi.

Про те, які пристрої найчастіше створюють перешкоди для бездротової мережі, написало видання RMF.

Причин слабкого Wi-Fi багато. Це і товсті бетонні стіни, і металеві меблі, і великі шафи. Усі вони здатні поглинати або відбивати радіохвилі. Але головними "глушниками" сигналу фахівці називають два прилади, які є майже на кожній кухні.

Мікрохвильова піч. Вона працює на частоті, яка майже збігається з діапазоном, що використовується Wi-Fi. Поки мікрохвильовка гріє обід, сигнал поруч із нею може помітно просідати або зникати взагалі.

Фото згенероване ШІ

Холодильник. Тут справа не в частоті, а в металевому корпусі. Метал відбиває радіохвилі, тому якщо роутер стоїть близько до холодильника або сигнал має проходити через кухню з великою побутовою технікою, з'єднання буде слабшим.

Як правильно розмістити роутер

Ставте роутер у відкритому, добре провітрюваному місці — подалі від мікрохвильовки та холодильника.

Не ховайте роутер у шафу чи куток, оскільки закритий простір сильно послаблює передачу сигналу.

Розміщуйте роутер вище — на полиці або на стіні. Так сигнал рівномірніше розходиться по квартирі.

Якщо роутер підтримує два діапазони — 2,4 ГГц і 5 ГГц — використовуйте обидва: це знижує навантаження на мережу та зменшує кількість перешкод.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна використати USB-порт на роутері. Він може відкривати набагато більше можливостей, ніж здається.