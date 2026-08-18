"Берлінська стіна" на концерті Вакарчука стала мемом (фото)

Частина глядачів була розділена високою сіткою

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У Львові під час концерту гурту "Океан Ельзи" з фронтменом Святославом Вакарчуком глядачі звернули увагу на незвичну конструкцію, яка розділила частину публіки. У мережі її жартома порівняли з Китайською та Берлінською стінами, а також неочікувано згадали колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Український музикант виступив у Стрийському парку Львова у неділю, 16 серпня. Концерт отримав назву "Романтичне побачення у Стрийському парку". Повідомляється, що вхід на захід був вільним, тож послухати музику зібралася значна кількість людей.

Однак після виступу в мережі почали поширювати фотографії з концерту. На них видно, що частина глядачів опинилася за великою зеленою сіткою, яка фактично розділила простір перед сценою.

Користувачі почали порівнювати сітку з відомими стінами, зокрема Китайською та Берлінською. Не обійшлося й без політичних жартів на адресу Арсенія Яценюка, який свого часу був прем’єр-міністром України.

"Напевно, будували за проєктом Яценюка"

"Яценюк консультував"

"Є тільки три всесвітньо відомі стіни: Китайська, Берлінська та Вакарчука на недільному концерті в Стрийському парку", — пишуть також місцеві пабліки.

Нагадаємо, що "Стіна Яценюка" (офіційно — проєкт "Стіна", або "Європейський вал") — це народна назва державного інженерного проєкту з фортифікаційного облаштування сухопутного кордону України з РФ, який був ініційований у 2014 році тодішнім прем'єром. Проте за фактом, замість захисних споруд там встановили кволу огорожу і витратили з бюджету на це величезні кошти. Яценюку за цей проєкт досі дорікають.