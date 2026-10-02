Немов за командою: троє відомих українських політиків виступили за "мир"

Серед пропозицій звучать компроміси щодо санкцій, фронту, нейтрального статусу та економіки

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Зранку другого жовтня одразу кілька українських політдіячів заговорили про мир із Росією. Кожен наводив власні аргументи та пропозиції, та втім у Росії – свої цілі.

Нардеп Олексій Гончаренко, в ряді об'ємних дописів розписує, що Україна та Росія перебувають у стані, який він назвав "паритетом", тому потрібно не чекати якоїсь суперзброї, а зосередитись на поетапних переговорах, домовленостях по кожному конкретному пункту та пошуку компромісів.

"Прямо зараз РЕАЛЬНІСТЬ така: ми програємо війну", – пише Гончаренко в першому ж дописі і далі розгортає думку, що ж потрібно робити Україні. Вихід він бачить один: "Давайте домовлятись про все на світі". "Коли ми крок за кроком почнемо домовлятись і цих домовленостей (!) дотримуватимуться, то поступово можна буде домовитись і про щось більше. І нарешті домогтися миру", – вважає Гончаренко. Серед його пропозицій – зняття санкцій з Росії "в обмін на припинення будь-яких далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій ділянкою фронту на Донбасі", сигнал про готовність до нейтрального статусу України, пошук компромісів у питаннях:

мовному – використання російської мови на певних умовах,

церковному – дозвіл на діяльність російської православної церкви,

історичній пам'яті,

Територію "Донбасу" він пропонує зробити нейтральною зоною, відвести війська, зупинити бойові дії по лінії фронту тощо. Водночас питання окупованого Криму та півдня України в нього не фігурує.

"Ми не можем перемогти Росію. Росія не може перемогти нас. Давайте говорити", -каже Гончаренко

Нардеп Данило Гетманцев також заговорив про мир, проте з економічним підтекстом. На його думку, економіку потрібно стабілізувати якнайшвидше та створити умови для інвестицій в Україну та початку відновлення. "Треба дивитися правді в очі. Поки триває війна, люди, бізнес та інвестори не можуть нормально планувати навіть найближче майбутнє. А без цього немає ані інвестицій, ані розвитку, ані повноцінного відновлення. Тому навіть цього року є великий ризик, що наша економіка вийде в мінус. Саме тому активізація переговорів та мир мають бути нашим головним пріоритетом", – пише він.

Гетманцев каже: Активізація переговорів та мир мають бути нашим головним пріоритетом

Гетманцев також оцінив соцопитування, які проводяться в Україні та заявив, що "більшість людей підтримують перемовини і мир на важких умовах, але таких, які забезпечать припинення війни назавжди, принаймні припинивши новий світовий перерозподіл на нашій території і життями наших людей". Ба більше – на його думку ті, хто відмовився, не хочуть "давати некомпліментарні загальному провоєнному медійному тренду відповіді".

"Переконаний, люди миру мають обʼєднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги", – заявив Гетманцев.

"Люди миру мають обʼєднатися, показати свою позицію, аби дати владі підстави для прийняття важких рішень, потрібних для збереження країни та перемоги", - каже Гетманцев

Про мир висловився також і міський голова Харкова Ігор Терехов, полемізуючи у своєму дописі із колишнім головкомом Валерієм Залужним, який в своїй колонці наголосив, що мир із Росією не може бути предметом політичних чи бізнесових домовленостей.

Терехов також наводить дані соцопитування, про те, що українці прагнуть закінчення війни через переговори. Він наголошує – Росія розв'язала війну, відповідає за її продовження та на неї має бути спрямований міжнародний тиск.

Терехов наголосив – в Харкові видно ціну війни в руйнаціях та втратах: "Постійне виживання не може бути нормою, з якою Україна повинна змиритися".

"Для мене логіка "партії війни" починається там, де війну приймають як безальтернативне майбутнє України. Я з цим не згоден. Здатність захищатися має служити збереженню країни та її людей. Ми боремося за можливість жити у своїй державі, виховувати дітей і будувати майбутнє. Бажання миру не потребує виправдань", – каже міський голова Харкова.

На його думку, опора для миру – оборонна спроможність України та зобов'язання партнерів, зокрема гарантії військової допомоги та зобов'язання в разі нового нападу. "Нашу здатність витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній. Ми прагнемо миру і добробуту", – резюмує він.

"Нашу здатність витримувати війну не можна сприймати як згоду жити в ній", - каже Терехов

Що думають в Росії про закінчення війни

Напередодні Володимир Путін виступаючи на пленарній сесії XXIII щорічного засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" прямо заявив – Росії не потрібне енергетичне та морське перемир'я з Україною. Ба більше – він назвав ідею деескалації "безглуздою".

Попри заяви Росії про готовність до переговорів, Москва не готова йти на жодні поступки у своїх вимогах. Путін пропонує Україні добровільно відмовитись від окупованих територій, адже нібито Росія зможе їх швидко захопити. Нагадаємо, серед умов Росії – виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, нейтральний та позаблоковий статус, обмеження армії, "денацифікація", а під цей пункт у РФ потрапляє все, що завгодно, зміна статусу російської мови, релігійних організацій тощо.

Із самого початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Україна та європейські інституції стоять на спільній позиції: жодні силові територіальні поступки Москві неприйнятні. Поки Кремль намагається затягнути війну та диктувати умови капітуляції, понад 100 євродепутатів разом зі Швецією, Польщею, Нідерландами та Іспанією запропонували використати заморожені російські активи на суму понад 200 мільярдів євро. Водночас Європарламент призначив спеціальні дебати щодо термінової підтримки України у відповідь на російську ескалацію – союзники планують тиснути на агресора як політично, так і економічно.

Попри публічну риторику про готовність до переговорів, кремлівська верхівка не розглядає рівноправного врегулювання та не збирається пом'якшувати свої вимоги. Міжнародні дипломатичні консультації показали, що Москва використовує тему перемовин лише для висування ультиматумів. Зокрема, помічник Путіна прямо відкинув можливість діалогу, доки українські війська повністю не вийдуть із Донбасу. Така позиція свідчить про одне: Кремль розраховує виключно на капітуляцію України або подальше збройне захоплення територій.