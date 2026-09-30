Морозиво за "копійки"? В "АТБ" ціну знизили майже вдвічі до 6 жовтня

Деякі солодощі можна купити дешевше 12 гривень

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У мережі супермаркетів "АТБ" цього тижня діють акційні ціни на морозиво. На деякі позиції вартість знизили наполовину.

Придбати морозиво зі знижкою можна до 6 жовтня. Про це написав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% — акція лише тиждень".

Найбільша знижка зараз діє на морозиво "Лімо" Сиркове 1965 з абрикосовим або полуничним наповнювачем. Упаковка вагою 65 г коштує 22,90 грн замість 45,90 грн — ціна зменшилася рівно вдвічі.

Також на 50% подешевшало морозиво "Лімо" Пломбір 1965 у шоколадній глазурі, вагою 90 г — 27,90 грн замість 55,90 грн.

Є акційні пропозиції й на морозиво "Хрещатик". Фісташковий пломбір, крем-брюле, шоколадне та класичне морозиво продають по 20,90 грн. Раніше ціна становила 34,90 грн, тож знижка складає близько 40%. Водночас сирки "Ферма" з ванільним смаком, згущеним молоком і вишнею-черешнею зараз коштують 11,90 грн замість 18,70 грн — ціна знизилася на 36%.

В "АТБ" стартувала акція на морозиво. Фото: "АТБ"

Акційні ціни діятимуть у магазинах "АТБ" до 6 жовтня, тож охочим придбати морозиво дешевше варто врахувати термін дії пропозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як працівники "АТБ" розвантажують важкі товари та що про цю роботу говорить один зі співробітників мережі.