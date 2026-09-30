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Морозиво за "копійки"? В "АТБ" ціну знизили майже вдвічі до 6 жовтня

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Знижки в "АТБ" до 6 жовтня
Знижки в "АТБ" до 6 жовтня. Фото Колаж "Телеграфу"

Деякі солодощі можна купити дешевше 12 гривень

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У мережі супермаркетів "АТБ" цього тижня діють акційні ціни на морозиво. На деякі позиції вартість знизили наполовину.

Придбати морозиво зі знижкою можна до 6 жовтня. Про це написав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% — акція лише тиждень".

Найбільша знижка зараз діє на морозиво "Лімо" Сиркове 1965 з абрикосовим або полуничним наповнювачем. Упаковка вагою 65 г коштує 22,90 грн замість 45,90 грн — ціна зменшилася рівно вдвічі.

Також на 50% подешевшало морозиво "Лімо" Пломбір 1965 у шоколадній глазурі, вагою 90 г — 27,90 грн замість 55,90 грн.

Є акційні пропозиції й на морозиво "Хрещатик". Фісташковий пломбір, крем-брюле, шоколадне та класичне морозиво продають по 20,90 грн. Раніше ціна становила 34,90 грн, тож знижка складає близько 40%. Водночас сирки "Ферма" з ванільним смаком, згущеним молоком і вишнею-черешнею зараз коштують 11,90 грн замість 18,70 грн — ціна знизилася на 36%.

В "АТБ" великі знижки на популярне морозиво до 6 жовтня 2026
В "АТБ" стартувала акція на морозиво. Фото: "АТБ"

Акційні ціни діятимуть у магазинах "АТБ" до 6 жовтня, тож охочим придбати морозиво дешевше варто врахувати термін дії пропозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як працівники "АТБ" розвантажують важкі товари та що про цю роботу говорить один зі співробітників мережі.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ