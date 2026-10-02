Затори, шум і не тільки. Українка назвала найнеочікуваніший мінус життя у столиці Румунії

В цілому ця країна є доволі комфортною, але у столиці є кілька недоліків

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Українська родина через війну переїхала у Румунію. Цю країну обирають небагато українських біженців через низку стереотипів, але є й реальні мінуси життя у Бухаресті.

Про життя своєї родини у Румунії розповіла Діана Маліновська з Харкова. За її словами, вони обрали саме Румунію через те, що вартість життя там доступніша, ніж в інших країнах Європи.

Дівчина каже, що не шкодує, що вони обрали саме Румунію. Однак Бухарест, де оселилася родина, українка хотіла б поміняти на інше місто країни.

Дівчина назвала найнеочікуваніший мінус Бухаресту. За її словами, про нього мало хто знає.

"Найнеочікуваніший мінус Бухаресту, про який ми навіть не здогадувалися, це те, що влітку тут пекельно спекотно. Ти як сарделька на пательні… Допомагає лише коли ти сидиш під кондиціонером, а потім тобі приходить шалений рахунок за світло", — розповіла харків'янка.

Вона додала, що прохолоди немає навіть о 10-й годині вечора. Розпечений асфальт віддає накопичене за день тепло.

Також серед мінусів українка назвала те, що Бухарест — шумне місто. Також у столиці Румунії багато заторів, каже дівчина.

"Якщо ви на машині, вам буде тут непереливки, краще користуватися громадським транспортом", — ділиться досвідом дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українка назвала мінуси Туреччини після 15 років життя там. В країні величезні ціни та бюрократія.