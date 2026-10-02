До 85-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві презентували українське видання світового бестселеру Анатолія Кузнєцова

Книгу ілюстрував український художник Матвій Вайсберг

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Книга про трагедію Бабиного Яру, що стала світовим бестселером і видана у понад 40 країнах, вийшла в світ у повному українському виданні. Видавництво "Фронезис" до 85-х роковин трагедії перевипустило роман Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр" у перекладі Олега Проценка.

Про це повідомив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

"Роман-документ про окупацію Києва і злочини нацистського та радянського режимів у повному варіанті, без цензурних скорочень, вперше побачив світ у Великій Британії у 1970. Відтоді він видавався у понад 40 країнах. Видавництво "Фронезис" перевипустило роман Кузнєцова в перекладі Олега Проценка до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру", — розповів Ложкін.

Презентація книжки відбулася за участі українського художника Матвія Вайсберга, чиї рідні загинули в Бабиному Яру. Він став одночасно ілюстратором книги та автором передмови до українського видання.

Ця книга стала вже десятою в популярній серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України. Допомогу виданню надали співзасновники компанії "Генерал Черешня" Ярослав і Станіслав Гришини, родини Юрія Будника, Олександра Ігнатенка та Олександра Худолея.

Спікерами презентації були також партнери видання: директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова, директорка Єврейської конфедерації України Інна Іоффе, голова наглядової ради компанії "Генерал Черешня" Григорий Шверк. Модерував зустріч історик і публіцист Олександр Зінченко.

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