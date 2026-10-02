У атакованій Росією висотці у Києві загинула людина, є постраждалі. Як дім виглядає зараз (фото)

РФ не припиняє ударів ані вдень ані вночі

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Вночі та зранку у п'ятницю, 2 жовтня, росіяни продовжили атакувати Київ безпілотниками. Пошкоджений 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, є загиблий.

Оновлено 8:10 Внаслідок ворожого удару по житловому будинку в Дарницькому районі загинула одна людина, — КМВА. Також відомо про двох постраждалих.

Улар припав на рівні 24-25 поверхів. Фото: Прокуратура України

Виникла пожежа. Фото: Прокуратура України

Пошкоджений будинок. Фото: Прокуратура України

Кличко о 7:51 повідомив, що Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Також частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

Про атаку повідомляє КМВА. У мережі з'явилося фото, як стверджується, атакованої багатоповерхівки. На ньому видно пожежу на передостанньому поверсі.

Постраждала 25-поверхівка. Фото: Київ INFO

"У Дарницькому районі влучання в верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Є загоряння", — повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Росіяни знову вдарили по Південному мосту

Також Кличко о 5:03 поінформував, що є нове влучання у Південний міст. Це вже третій удар по ньому з 1 жовтня.

Першого удару по Південному мосту РФ завдала вранці 1 жовтня. Два безпілотники влучили поблизу опорної частини моста. Критичних пошкоджень споруди під час попереднього огляду не виявили. Ввечері ворог знову влучив по Південному мосту. Через наслідки атаки рух метро та наземного громадського транспорту було призупинено.

Як повідомляв "Телеграф", днями Росія вперше застосувала для атаки по Україні нові дрони "Герань" з унікальною бойовою частиною. Вона використовується спеціально для знищення високовольтних опор та залізничних мостових конструкцій. Ці безпілотники можуть вражати міцні конструкції, зокрема мости, укріплені об’єкти енергетики та трубопроводи.