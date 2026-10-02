Транспортний колапс у Києві триває: перекрили ще один міст, ціни на таксі космічні (фото і відео)

Сполучення між правим та лівим берегами вкрай утруднене

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Через російські атаки у Києві зранку у п'ятницю, 2 жовтня, обмежено рух мостами. Утворилися значні затори, зокрема з лівого на правий берег, люди змушені шукати альтернативні способи пересуватися між двома берегами.

Оновлено 11:30 У зв'язку з перекриттям руху на Подільсько-Воскресенському мосту змінено рух автобусів №№ 110, 111, 112, — Київвпастранс. Рух організовано Північним мостом. Також змінено рух автобусів № 1-М, вони також їздять Північним мостом.

Через обмеження руху мостами утворився транспортний колапс, пишуть Новини.LІVE. Багато людей залишають транспорт і йдуть пішки, щоб дістатися до місця призначення.

Рух якими мостами перекрито або обмежено

Рух метро та наземного громадського транспорту Південним мостом через наслідки російських ударів було призупинено ще звечора 1 жовтня. Зранку у п'ятницю, як поінформував мер столиці Віталій Кличко, Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту. Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег. На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег.

На дорогах виникли затори. Фото: Київ Інфо

Так виглядають дороги столиці зранку. Фото: oboz. ua

На зупинках зібралося багато людей. Фото: oboz. ua

Затори після перекриття мостів. Фото: oboz. ua

Рух максимально утруднений. Фото: Київ Інфо

Скільки коштує таксі з лівого на правий берег

Багато людей чекають на громадський транспорт у напрямку правого берега. Ціни на таксі злетіли у "космос" — від 700 гривень, а часом понад 1600 потрібно заплатити, щоб доїхати з лівого на правий берег столиці.

Як розповідає "Київ24", через зупинку метро та обмеження руху мостами люди шукають альтернативні способи дістатися на роботу: йдуть до електричок, ловлять попутні авто або об’єднуються, щоб замовити таксі.

Один із пасажирів розповів, що чекає транспорт ще з 6:40. Деякі жителі Осокорків готові платити навіть по тисячі гривень за поїздку. Кияни, що пересуваються на власному авто, зупиняються і підбирають пасажирів.

Як курсують автобуси та тролейбуси

Автобусні та тролейбусні маршрути, що курсували мостами Південний, Метро та Патона, перенаправили іншими маршрутами. Водночас міська електричка курсує між обома берегами столиці за повним маршрутом і графіком попри нічну російську атаку.

У Київпастрансі повідомили, що рух автобусів маршрутів №51, №55, №115, №118-Д та тролейбусів №43 та №50 відновлено за власними схемами. Курсування з відхиленням графіка.

Автобуси маршрутів №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст за такою схемою:

проспект Миколи Бажана − Дніпровська набережна – вул. Березняківська – вул. Юрія Шумського – вул. Петра Радзіня − Дарницький автомобільно-залізничний міст – Наддніпрянське шосе – бульвар Миколи Міхновського – Голосіївський проспект, далі за власними схемами

Як повідомляв "Телеграф", зранку 2 жовтня росіяни втретє вдарили по Південному мосту, є влучання. Чим важлива ця переправа через Дніпро.