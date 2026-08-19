Забудьте про нудні кремові стіни: які кольори приходять на зміну тотальному бежу

Чому бежеві інтер'єри втрачають популярність

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Тренд на інтер’єри, де майже все — від стін і диванів до текстилю та декору — виконано в бежевих відтінках, поступово втрачає позиції. Дизайнери дедалі частіше говорять про втому від однакових нейтральних просторів і повернення кольору та індивідуальності.

Фахівці з видання Homes & Gardens пояснили, чому "тотальний беж" почав набридати, які альтернативи пропонують замість нього та чи означає це, що популярний нейтральний колір узагалі потрібно викреслити з інтер’єру.

Чому "тотальний беж" почав набридати

Бежевий роками залишався одним із найпопулярніших кольорів в оформленні житла через свою універсальність. Однак дизайнери дедалі частіше називають його занадто очевидним вибором, який при надмірному використанні може виглядати пласким і одноманітним.

Явище, яке дизайнери називають "beige epidemic" — поширення інтер’єрів, де нейтральні кремові, бежеві та молочні відтінки фактично витісняють будь-яку індивідуальність. Люди часто обирають нейтральну палітру через страх помилитися з кольором. У результаті простір може виглядати безпечним, але водночас — занадто універсальним і таким, що не відображає характер власника.

Інтер'єр з більш складними та глибокими відтінками. Фото: Amaury Laparra

На зміну приходять складніші кольори

У 2026 році дизайнери не пропонують просто замінити бежевий яскраво-червоним чи електрично-синім. Новий тренд — більш складні та глибокі відтінки, які можуть залишатися спокійними, але додають інтер’єру характеру.

Зокрема, як пише Homes & Gardens, альтернативою класичному бежевому стають:

глибокі шоколадні та "cola brown" відтінки;

м’який ліловий;

масляно-жовтий;

приглушений зелений;

складний "брудно-рожевий".

Нові трендові відтінки. Інфографіка ШІ "Телеграф"

"Бежевий" не зникає — змінюється підхід

Говорити про повне зникнення бежевого було б перебільшенням. Нейтральні відтінки залишаються практичними та універсальними.

Втім, тренд поступово зміщується від принципу "чим більше бежевого, тим краще" до більш складних комбінацій. Тепер дизайнери пропонують використовувати нейтральну базу як фон, додаючи до неї колір, фактуру та яскраві акценти.

Головний тренд — інтер’єр із характером

Ще одна причина відходу від "тотального бежу" — прагнення зробити житло більш персоналізованим. На перший план виходять інтер’єри, де є конкретна ідея: поєднання кольору, вінтажних речей, натуральних матеріалів, текстур і предметів, які мають власну історію.

Тож бежеві інтер’єри не зникають із моди повністю. Схоже, завершується інший тренд — епоха квартир, де бежевими намагаються зробити абсолютно все.

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