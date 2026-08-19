Забудьте о скучных кремовых стенах: какие цвета приходят на смену тотальному бежу

Почему бежевые интерьеры теряют популярность

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Тренд на интерьеры, где почти всё — от стен и диванов до текстиля и декора — выполнено в бежевых оттенках, постепенно теряет позиции. Дизайнеры всё чаще говорят об усталости от одинаковых нейтральных пространств и возвращении цвета и индивидуальности.

Специалисты издания Homes & Gardens объяснили, почему "тотальный беж" начал надоедать, какие альтернативы предлагают вместо него и означает ли это, что популярный нейтральный цвет вообще стоит вычеркнуть из интерьера.

Почему "тотальный беж" начал надоедать

Бежевый годами оставался одним из самых популярных цветов в оформлении жилья благодаря своей универсальности. Однако дизайнеры всё чаще называют его слишком очевидным выбором, который при чрезмерном использовании может выглядеть плоско и однообразно.

Явление, которое дизайнеры называют "beige epidemic", — распространение интерьеров, где нейтральные кремовые, бежевые и молочные оттенки фактически вытесняют любую индивидуальность. Люди часто выбирают нейтральную палитру из-за страха ошибиться с цветом. В результате пространство может выглядеть безопасным, но в то же время — слишком универсальным и не отражающим характер владельца.

Интерьер с более сложными и глубокими оттенками. Фото: Amaury Laparra

На смену приходят более сложные цвета

В 2026 году дизайнеры не предлагают просто заменить бежевый ярко-красным или электрическим синим. Новый тренд — более сложные и глубокие оттенки, которые могут оставаться спокойными, но при этом придают интерьеру характер.

В частности, как пишет Homes & Gardens, альтернативой классическому бежевому становятся:

глубокие шоколадные оттенки и "cola brown";

мягкий лиловый;

масляно-жёлтый;

приглушённый зелёный;

сложный "грязно-розовый".

Новые оттенки тренда. Инфографика ИИ "Телеграф"

"Бежевый" не исчезает — меняется подход

Говорить о полном исчезновении бежевого было бы преувеличением. Нейтральные оттенки остаются практичными и универсальными.

Однако тренд постепенно смещается от принципа "чем больше бежевого, тем лучше" к более сложным сочетаниям. Теперь дизайнеры предлагают использовать нейтральную базу в качестве фона, добавляя к ней цвет, фактуру и яркие акценты.

Главный тренд — интерьер с характером

Еще одна причина отхода от "тотального бежа" — стремление сделать жилье более персонализированным. На первый план выходят интерьеры, в которых есть конкретная идея: сочетание цвета, винтажных вещей, натуральных материалов, текстур и предметов со своей историей.

Таким образом, бежевые интерьеры не исчезают из моды полностью. Похоже, заканчивается другой тренд — эпоха квартир, где бежевым пытаются сделать абсолютно всё.

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