Полиці з цукром в "АТБ" порожніють на очах: чи справді існує дефіцит товару

Чому покупці скуповують його в магазинах

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На тлі постійних ворожих атак по логістичних центрах і складах у торгових мережах час від часу виникають перебої з окремими товарами першої необхідності. Водночас в "АТБ" дефіцит деяких категорій може бути пов’язаний не лише з логістикою, а й із підвищеним попитом.

Зокрема, така тенденція зараз спостерігається із цукром. Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" на умовах анонімності розповів працівник мережі.

За його словами, цукор продовжують постачати до магазинів, однак покупці часто забирають його одразу після появи на полицях.

Через страх дефіциту люди роблять запаси заздалегідь

"Зараз цукор постачають, але люди досить часто його скуповують, тобто просто розбирають. Потім, найімовірніше, наїдяться, як свого часу було з сіллю. Так само буде і з цукром — згодом усе нормалізується", — розповів співрозмовник "Телеграфу"

Також, за його інформацією, попри стабільні постачання інших круп, борошна та соняшникової олії, у магазинах "АТБ" спостерігається гостра нестача гречки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри порожні полиці, в "АТБ" є групи товарів у яких немає проблем з постачанням і їх завжди достатньо.