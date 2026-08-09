Ремонт не потрібен: один простий трюк із постільною білизною миттєво освіжить спальню

Дизайнери назвали кольори, які візуально старять кімнату

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При декоруванні спальні багато хто зосереджується на кольорі стін, виборі ліжка чи штор, а постільну білизну сприймає як суто практичний аксесуар. Тим часом саме вона значною мірою визначає, чи виглядатиме кімната сучасною, чи застарілою.

Кілька років тому біла постільна білизна у поєднанні з холодними відтінками сірого вважалася еталоном сучасності. Сьогодні дизайнери все частіше зазначають, що таке поєднання виглядає надто стерильно та холодно, зауважує Wprost.

Схожа історія і з ідеально підібраними комплектами, де простирадло, підковдра та наволочки дібрані точно в тон одне одному. Раніше це вважалося ознакою елегантності, а сьогодні частіше асоціюється з вітриною каталогу, а не з живим домашнім інтер'єром.

Від чого дизайнери радять відмовитись

На думку сучасних дизайнерів, замість однотонних комплектів у спальні гармонійніше виглядають різні текстильні елементи, які проте поєднуються за палітрою. Наприклад, бежева білизна з оливковими подушками та пледом теракотового відтінку.

Замість холодних і сіро-білих поєднань текстилю фахівці радять обирати постіль теплих нейтральних тонів: слонову кістку, кремово-бежевий, пісочний або вівсяний.

Краще відмовитися від насичених темних кольорів на всьому комплекті. Вони візуально обтяжують невелику спальню. Такі відтінки доречні для декоративних подушок чи пледа, а не всієї білизни загалом.

Також варто відмовитися від білизни з великими яскравими принтами та блискучих тканин із важким орнаментом. Такі комплекти візуально старять інтер'єр.

Біла постільна білизна — незмінна класика. Фото: Freepik

Що обрати натомість

Дизайнери сходяться на думці, що найуніверсальніше сьогодні виглядають світлі, натхненні природою відтінки — кремово-білий, бежевий, пісочний, оливково-зелений, приглушено-блакитний, світло-теракотовий, масляно-жовтий і пудрово-рожевий. З принтів актуальні делікатна смужка, м'яка клітинка та квіткові мотиви в єдиній колірній гамі, без різьких контрастів.

Що стосується білої білизни, то вона як і раніше залишається позачасовою класикою. Але, на думку дизайнерів, найкраще цей колір розкривається в теплих відтінках і в поєднанні з натуральними матеріалами та текстильними аксесуарами, а не в парі з холодним сірим.