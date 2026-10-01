До -7 градусів уже на початку жовтня: де в Україні вдарять заморозки

Удень у багатьох регіонах збережеться тепло

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В Україні жовтень розпочнеться із різкого нічного похолодання — очікуються заморозки. Деякі прогностичні сайти обіцяють місцями до -7, і це не в Карпатах.

Український гідрометцентр випустив попередження, що вночі з 1 по 3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту, рівень небезпечності — жовтий, температура 0-3 градуси.

Заморозки просуватимуться з заходу, півночі, Вінницької, Черкаської та Полтавської областей на південь та схід. Вже 2 жовтня заморозки очікують також у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.

Заморозки 1 жовтня

Заморозки 2 жовтня

Вночі 3 жовтня заморозки розповсюдяться і на південну частину країни.

Заморозки 3 жовтня

Прогностичний сайт Ventusky показує ще більш серйозну картину — за його даними вночі 2 та 3 жовтня найнижча температура в Україні, зафіксована не на високогір'ї опуститься до -5 та -7 градусів відповідно. В п'ятницю епіцентром нічних заморозків буде Чернігівщина, тоді як в суботу — Житомирщина.

Заморозки 2 жовтня можуть сягнути -5

Заморозки 3 жовтня можуть сягнути -7

Пізніше температура стабілізується. Одночасно із заморозками в Україні вдень буде достатньо тепло — після хмарності 2 жовтня, місцями проглядатиме сонце. Середня нічна температура коливатиметься від +4 до +9 градусів.

Прогноз погоди 3 жовтня

Прогноз погоди 4 жовтня

Раніше "Телеграф" розповідав, що початок жовтня буде сухим та загалом теплим. Дощі та грози очікуються ближче до середини місяця.