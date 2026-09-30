Будинки почали "світитися" на світанку золотим сяйвом: природа влаштувала незвичне шоу

Чарівне явище перетворило звичайний світанок на незвичайне видовище

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У соцмережі Threads поширилися незвичні кадри житлового будинку, оповитого золотистим серпанком. Перші сонячні промені в поєднанні з високою вологістю повітря створили навколо споруди ефект світіння, перетворивши світло на яскраві спрямовані смуги.

Причиною такого візуального ефекту став приземний туман – щільний ранковий серпанок. Найдрібніші краплі води в повітрі розмили обриси далеких планів та розсіяли сонячне світло.

Водночас витягнуті світлові плями та ореоли біля вікон пояснюються не лише погодою: найімовірніше, на об'єктив камери осіли мікрокраплі вологи, які додатково заломили промені під час зйомки. Це підтверджується тим, що контури самої будівлі на знімках залишаються відносно чіткими, тоді як зони засвічення виглядають розмитими.

Ранковий приземний туман у поєднанні з променями сонця створив оптичний ефект свічення житлового будинку/Threads

Незвичайне явище у Хмельницькій області/Threads

Подібний туман утворюється в ясні та безвітряні ночі, коли земля остигає й охолоджує приземний шар повітря до точки роси, унаслідок чого водяна пара конденсується в мікрокраплі. Після сходу сонця ґрунт прогрівається, волога випаровується, і серпанок швидко зникає.

Ранковий приземний туман та гра сонячних променів створили ілюзію сяючого будинку/Threads

Таким чином, зафіксоване на кадрах явище не пов'язане зі смогом, промисловими викидами чи пожежею: це суто природна оптична ілюзія, посилена конденсатом на лінзі. Розуміння фізики таких процесів дозволяє уникнути паніки та хибних тривог про техногенні події, адже природний туман є безпечним для довкілля та здоров'я людей.

Як це працює

Через високу густину такий серпанок легко сплутати з димом від займання або промисловими викидами. Головна відмінність природного туману – недовговічність: сонце прогріває повітря, конденсат зникає, а видимість повністю відновлюється без жодної шкоди для довкілля.

Коли пелена спричинена звичайним нічним охолодженням, повітря залишається чистим і безпечним, а сам серпанок безслідно розсіюється з першим ранковим теплом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Львівщині помітили рідкісне атмосферне явище.