Ворог знищує все, – голова Донеччини розповів, скільки цивільних залишається в області

В регіоні все ще мешкають тисячі дітей

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На Донеччині значно збільшилась кількість обстрілів ворога і з кожним днем ситуація в регіоні буде тільки погіршуватись, тому майбутня зима буде ще складніша, за попередню. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

– Зокрема, збільшилися обстріли авіабомбами: КАБ-250, КАБ-500. По Краматорську, Слов'янську, Олександрівській, Новодонецькій громаді. Ворог знищує все: цивільне населення, об'єкти критичної інфраструктури, приватної і комунальної власності. Величезна кількість загиблих та поранених, серед них і працівники комунальних служб. Я вже не говорю про величезну кількість знищеної техніки, – зазначив Філашкін.

За словами чиновника, значна кількість місцевих жителів вже покинула регіон, однак ситуація з евакуацією залишається непростою. Наприклад, минулої зими люди навіть після евакуації потайки поверталися до своїх домівок. Так було в Покровську, Мирнограді, Костянтиновці, Лиманській громаді.

– Ми людей і дітей вивозили за межі області, а через певний час батьки обхідними шляхами завозили дітей, через що наражали їх на небезпеку. Тому ми працюємо з людьми, щоб вони цього ніколи не робили, тому що безпекова обстановка в області надзвичайно складна і з кожним днем буде тільки погіршуватись. Та величезна кількість людей все ж виїхала за межі області. Тільки за останній місяць близько 40 тисяч людей вже знаходиться в безпечних умовах. Зараз в області залишається приблизно 82 тисячі людей та 3,8 тисяч дітей. Наша мета – зберегти життя кожної людини, дитини і ми щоденно працюємо з благодійними організаціями, міжнародними партнерами, очільниками тилових областей, для того, щоб приймали наших людей. Ця зима буде дуже складна, навіть у порівнянні з попередньою, – резюмував Вадим Філашкін.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін встановив новий дедлайн для повного захоплення Донецької області. На це він дав час своїй армії до осені 2027 року.