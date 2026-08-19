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Бульйон скисає вже на другий день: старий бабусин лайфхак врятує страву

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Бульйон
Бульйон. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Лише один крок після варіння — і бульйон не скисне тижнями

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Наваристий домашній бульйон зазвичай варять не на один раз. Але саме через це він часто псується передчасно. Варто бульйону постояти в холодильнику пару днів, і він починає кисло пахнути, втрачає смак та користь.

Є простий спосіб зберігання, про який зараз згадують рідше, хоча у 1990-ті він був чи не обов'язковим ритуалом на будь-якій кухні. Про цей метод написав чеський портал Svetkreativity.

Чому бульйон швидко скисає

У бульйоні, крім рідини, залишаються шматочки м'яса, овочів та спецій, які запускають процеси розкладання швидше, ніж чистий бульйон без твердих добавок. До того ж сама по собі рідина з високим вмістом білка та жиру є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, якщо зберігати її в теплі або у нещільно закритому посуді.

Що робити, щоб бульйон довше залишався свіжим

Перше правило — одразу після приготування вийняти з бульйону всі овочі, цибулю та м'ясо. Інгредієнти, що залишилися, можна використати для приготування начинки або гарніру, а чисту рідину зберігати окремо.

Після цього гарячий бульйон необхідно перелити в таку ж гарячу, чисту та суху скляну банку, щільно закрити кришкою і залишити вистигати при кімнатній температурі. Важливо, щоб на банці не було тріщин, а на кришці — слідів іржі чи деформації. Тільки герметично закрита тара не пропускає повітря та бактерії, які викликають скисання. Прибирати банку в холодильник можна тільки після того, як вміст повністю охолоне, інакше від перепаду температур всередині утвориться конденсат.

Як зберігати бульйон щоб довго не скисав
Фото згенероване ШІ

Якщо бульйону вийшло занадто багато і його точно не з'їдять за пару днів, краще заморозити його. Рідину потрібно розлити по невеликих порційних контейнерах або пакетах із застібкою, щоб потім не розморожувати весь запас одразу. У морозильній камері бульйон спокійно зберігається кілька місяців, не втрачаючи ні смаку, ні корисних властивостей.

Теги:
#бульйон #Зберігання #Лайфхак