Бульйон скисає вже на другий день: старий бабусин лайфхак врятує страву

Лише один крок після варіння — і бульйон не скисне тижнями

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Наваристий домашній бульйон зазвичай варять не на один раз. Але саме через це він часто псується передчасно. Варто бульйону постояти в холодильнику пару днів, і він починає кисло пахнути, втрачає смак та користь.

Є простий спосіб зберігання, про який зараз згадують рідше, хоча у 1990-ті він був чи не обов'язковим ритуалом на будь-якій кухні. Про цей метод написав чеський портал Svetkreativity.

Чому бульйон швидко скисає

У бульйоні, крім рідини, залишаються шматочки м'яса, овочів та спецій, які запускають процеси розкладання швидше, ніж чистий бульйон без твердих добавок. До того ж сама по собі рідина з високим вмістом білка та жиру є сприятливим середовищем для розмноження бактерій, якщо зберігати її в теплі або у нещільно закритому посуді.

Що робити, щоб бульйон довше залишався свіжим

Перше правило — одразу після приготування вийняти з бульйону всі овочі, цибулю та м'ясо. Інгредієнти, що залишилися, можна використати для приготування начинки або гарніру, а чисту рідину зберігати окремо.

Після цього гарячий бульйон необхідно перелити в таку ж гарячу, чисту та суху скляну банку, щільно закрити кришкою і залишити вистигати при кімнатній температурі. Важливо, щоб на банці не було тріщин, а на кришці — слідів іржі чи деформації. Тільки герметично закрита тара не пропускає повітря та бактерії, які викликають скисання. Прибирати банку в холодильник можна тільки після того, як вміст повністю охолоне, інакше від перепаду температур всередині утвориться конденсат.

Фото згенероване ШІ

Якщо бульйону вийшло занадто багато і його точно не з'їдять за пару днів, краще заморозити його. Рідину потрібно розлити по невеликих порційних контейнерах або пакетах із застібкою, щоб потім не розморожувати весь запас одразу. У морозильній камері бульйон спокійно зберігається кілька місяців, не втрачаючи ні смаку, ні корисних властивостей.