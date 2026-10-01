Удар по мосту в Києві: Росія змінює правила гри, що робити Україні

На думку експерта, окупанти невипадково обрали день для подібної атаки

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Росіяни порушили одну із основних домовленостей часів повномасштабної війни в Україні, вдаривши по Південному мосту в Києві. На думку журналіста, ексрадника голови Міністерства внутрішніх справ Вадима Денисенка, Москва може вдатися до зміни "мостової" стратегії одразу з кількох причин. Одна із них, імовірно, — відсутність в України захисту від реактивних "шахедів".

Денисенко на власній Facebook-сторінці зазначає, що мости завжди були "червоною лінією" у протистояння росіян та українців. ЗСУ фактично не чіпали Керченський (Кримський) міст, російські війська уникали прямих ударів по переправах через Дніпро. Нині ця негласна домовленість є порушеною.

"Зараз, схоже, прийнято рішення перевірити, чи можуть ці [реактивні] "шахеди" пошкодити міст настільки, щоб він перестав функціонувати. Міст доволі сильна конструкція і одним ударом його не знести, але цілеспрямовані удари в одну точку, в теорії, можуть мати ефект. Зараз росіяни розпочали цей "експеримент", — пише Вадим Денисенко.

При цьому він зазначає, що день атаки, швидше за все, обрано не випадково, адже 1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць.

Денисенко про удар по Південному мосту у Києві. Скріншот

На думку експерта, Путін розуміє, що через подібні дії окупантів Україна тепер може відкрито почати регулярні удари по мосту через Керченську протоку. Однак на цьому етапі війни, переконаний Денисенко, Кримський міст втратив своє "символічне значення", і в Кремлі чудово про це знають. При цьому достатньо сильною відповіддю на подібні атаки могли б стати нові "далекобійні санкції" по нафтовій енергоструктурі РФ, але у Путіна можуть сподіватися на стримувальний фактор у вигляді тиску Трампа.

"У нас нема вибору, нам треба піднімати ставки у переговорах із США і вимагати вплинути на РФ", — твердо переконаний Денисенко.

Що відомо про атаку?

1 жовтня росіяни атакували ударним безпілотником одну із переправ через Дніпро у Києві — Південний міст. У цей час там рухався поїзд метро. На щастя, машиніст вчасно зорієнтувався і досить швидко дістався правого берега. На станції "Видубичі" всіх пасажирів, котрі були в потязі під час атаки, висадили. Обійшлося без постраждалих. Чи пошкоджений сам транспортний засіб, наразі невідомо.

Ворог використовує нову зброю

Мости можуть становити інтерес для ударів ворога ще й через появу оновлених ударних безпілотників. Днями ворог вперше застосував проти України нові модифіковані "Герані". Як повідомляв радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, ці дрони мають боєзаряд із особливим кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням (КРСН). Через його наявність подібні БПЛА ідеальні для атак на залізні мости і високовольтні опори.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українцям варто очікувати масштабну появу перехоплювачів для реактивних безпілотників ворога. Поточну ситуацію щодо повітряної оборони України пояснював відомий авіаційний експерт Костянтин Криволап.