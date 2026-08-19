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Бульон скисает уже на второй день: старый бабушкин лайфхак спасет блюдо

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Бульон
Бульон. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Всего один шаг после варки — и бульон не скиснет неделями

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Наваристый домашний бульон обычно варят не на один раз. Но именно из-за этого он часто портится раньше времени. Стоит бульону постоять в холодильнике пару дней, и он начинает кисло пахнуть, теряет вкус и пользу.

Есть простой способ хранения, о котором сейчас вспоминают реже, хотя в 1990-е он был чуть ли не обязательным ритуалом на любой кухне. Об этом методе написал чешский портал Svetkreativity.

Почему бульон быстро скисает

В бульоне, помимо жидкости, остаются кусочки мяса, овощей и специй, которые запускают процессы разложения быстрее, чем чистый бульон без твердых добавок.К тому же сама по себе жидкость с высоким содержанием белка и жира является благодатной средой для размножения бактерий, если хранить ее в тепле или в неплотно закрытой посуде.

Что делать, чтобы бульон дольше оставался свежим

Первое правило — сразу после приготовления вынуть из бульона все овощи, лук и мясо. Оставшиеся ингредиенты можно использовать для приготовления начинки или гарнира, а чистую жидкость хранить отдельно.

После этого горячий бульон необходимо перелить в такую же горячую, чистую и сухую стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и оставить остывать при комнатной температуре. Важно, чтобы на банке не было трещин, а на крышке — следов ржавчины или деформации. Только герметично закрытая тара не пропускает воздух и бактерии, которые вызывают скисание. Убирать банку в холодильник можно только после того, как содержимое полностью остынет, иначе от перепада температур внутри образуется конденсат.

Как хранить бульон чтобы долго не скисал
Фото сгенерировано ИИ

Если бульона получилось слишком много и его точно не съедят за пару дней, лучше заморозить его. Жидкость нужно разлить по небольшим порционным контейнерам или пакетам с застежкой, чтобы потом не размораживать весь запас сразу. В морозильной камере бульон спокойно хранится несколько месяцев, не теряя ни вкуса, ни полезных свойств.

Теги:
#бульон #Хранение #Лайфхак