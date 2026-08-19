Бульон скисает уже на второй день: старый бабушкин лайфхак спасет блюдо

Всего один шаг после варки — и бульон не скиснет неделями

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Наваристый домашний бульон обычно варят не на один раз. Но именно из-за этого он часто портится раньше времени. Стоит бульону постоять в холодильнике пару дней, и он начинает кисло пахнуть, теряет вкус и пользу.

Есть простой способ хранения, о котором сейчас вспоминают реже, хотя в 1990-е он был чуть ли не обязательным ритуалом на любой кухне. Об этом методе написал чешский портал Svetkreativity.

Почему бульон быстро скисает

В бульоне, помимо жидкости, остаются кусочки мяса, овощей и специй, которые запускают процессы разложения быстрее, чем чистый бульон без твердых добавок.К тому же сама по себе жидкость с высоким содержанием белка и жира является благодатной средой для размножения бактерий, если хранить ее в тепле или в неплотно закрытой посуде.

Что делать, чтобы бульон дольше оставался свежим

Первое правило — сразу после приготовления вынуть из бульона все овощи, лук и мясо. Оставшиеся ингредиенты можно использовать для приготовления начинки или гарнира, а чистую жидкость хранить отдельно.

После этого горячий бульон необходимо перелить в такую же горячую, чистую и сухую стеклянную банку, плотно закрыть крышкой и оставить остывать при комнатной температуре. Важно, чтобы на банке не было трещин, а на крышке — следов ржавчины или деформации. Только герметично закрытая тара не пропускает воздух и бактерии, которые вызывают скисание. Убирать банку в холодильник можно только после того, как содержимое полностью остынет, иначе от перепада температур внутри образуется конденсат.

Фото сгенерировано ИИ

Если бульона получилось слишком много и его точно не съедят за пару дней, лучше заморозить его. Жидкость нужно разлить по небольшим порционным контейнерам или пакетам с застежкой, чтобы потом не размораживать весь запас сразу. В морозильной камере бульон спокойно хранится несколько месяцев, не теряя ни вкуса, ни полезных свойств.