Забудьте про пакети: де і як правильно зберігати картоплю взимку

Як зберігати бульбу, щоб вона не гнила і не проростала

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Картопля може зберігатися місяцями, однак неправильна температура, вологість або сусідство з іншими продуктами здатні швидко зіпсувати запаси. Бульби починають проростати, зеленіти, в’янути або гнити.

"Телеграф" розповість, де краще зберігати картоплю, якої температури варто дотримуватися та яких поширених помилок слід уникати.

Темне та прохолодне місце — головна умова

Для тривалого зберігання картоплі потрібне прохолодне, темне та добре вентильоване місце. Під впливом світла бульби можуть зеленіти та виробляти соланін — природну токсичну речовину.

Оптимально, якщо картопля зберігається за температури приблизно від +4 до +7 градусів.

У квартирі знайти ідеальне місце для картоплі може бути складніше, ніж у приватному будинку з погребом. Головне правило — обрати темне та відносно прохолодне місце, подалі від сонячного світла й джерел тепла.

Найкращими варіантами можуть бути:

засклений, але неопалюваний балкон або лоджія — якщо температура там не опускається нижче нуля;

комора або темна ніша біля вхідних дверей, де зазвичай прохолодніше;

нижня закрита шафа на кухні, розташована подалі від плити, духовки та батареї.

Якщо в квартирі занадто тепло, картопля може швидше проростати. У такому випадку краще не робити великих запасів і купувати овоч невеликими партіями.

У чому краще зберігати картоплю

Не варто залишати великі запаси у щільно зав’язаних поліетиленових пакетах. Без доступу повітря всередині накопичується волога, що створює умови для появи цвілі та гниття.

Для зберігання підійдуть:

дерев’яні ящики з отворами;

плетені кошики;

сітки;

паперові або тканинні мішки.

Важливо, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо бульб.

Інфографіка ШІ "Телеграф"

Не поспішайте мити картоплю

Перед тривалим зберіганням картоплю краще не мити. Зайва волога може скоротити термін її зберігання та сприяти розвитку гнилі.

Водночас бульби варто перебрати. Пошкоджену, м’яку або підгнилу картоплю краще використати першою або взагалі прибрати із запасів.

Одна зіпсована бульба може поступово спричинити псування інших.

Чому картоплю варто тримати окремо

Картопля виділяє та реагує на речовини, які можуть впливати на дозрівання інших овочів і фруктів. Тому картоплю краще не зберігати поруч із яблуками, бананами, грушами та іншими фруктами, які виділяють етилен.

Також не варто складати картоплю поруч із цибулею. Для цих овочів потрібні дещо різні умови зберігання, а сусідство може прискорити псування продуктів.

Щоб запаси пролежали довше, картоплю варто періодично перевіряти та прибирати бульби, які почали псуватися.

Раніше "Телеграф" розповідав, який спосіб збереже зелень свіжою якнайдовше.