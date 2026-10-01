Росіяни вдарили по Південному мосту під час руху метро: як наразі виглядає місце атаки (відео)

Росія продовжує терор столиці

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Російський безпілотник влучив у Південний міст у Києві в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири почули потужний вибух, а після удару у вагоні з вентиляції посипався попіл.

Інформацію про атаку підтвердив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, йдеться про два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту.

"Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань", — повідомив Кличко.

Варто зазначити, що це вже другий удар по Південному мосту: попередній стався позавчора.

Росіяни повторно атакували Південний міст дроном

Пасажири почули вибух просто у вагоні

У момент атаки потяг метро перебував на Південному мосту. Кореспондентка "5 каналу", яка їхала цим потягом, розповіла, що перед вибухом один із пасажирів крикнув: "Шахед".

Після цього пролунав сильний вибух і пасажири побачили спалах. У вагоні з вентиляції почав сипатися попіл.

"Люди не постраждали у вагоні метро, в якому я перебувала. Потяг довіз людей до станції "Видубичі", до правого берега. Потім він не продовжив свій рух", — розповіла кореспондентка "5 каналу".

За її словами, після цього за пасажирами прибув інший потяг, який уже курсував зеленою гілкою метро.

Чому Південний міст важливий

Південний міст — одна з ключових переправ через Дніпро в Києві. Його значення виходить далеко за межі міського сполучення, адже через нього проходить значна частина транзитного трафіку між лівобережною та правобережною частинами України.

Південний міст у Києві. Фото: Big Kyiv

Як розповідав голова Деснянського району Києва Максим Бахматов в інтерв'ю The Village, через Південний міст проходить близько 90% транзитного трафіку між двома берегами. Решта транспорту використовує інші київські мости, а також переправи в Каневі, Черкасах, Кременчуці та південніше.

Південний міст також з'єднує важливі транспортні напрямки — траси М-05 Київ — Одеса, М-06 Київ — Чоп та М-03 Київ — Харків — Ізюм — Слов'янськ. Крім того, через нього проходить значна частина військового трафіку.

Росія могла використати нову "Герань"

Атака на Південний міст відбулася на тлі повідомлень про нову модифікацію російських ударних дронів "Герань".

30 вересня радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що Росія вперше застосувала проти України безпілотник із новою бойовою частиною. За його словами, вона призначена, зокрема, для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій.

Бескрестнов припустив, що такий дрон могли використати під час атаки на опори ЛЕП у Києві. За його даними, нова модифікація "Герані" отримала кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни мріють заморозити Київ. Росія атакувала ТЕЦ минулої зими, на них провели ремонтні роботи.