Цьогоріч Україна перейде на зимовий час раніше: коли будуть переведені годинники

Дата і час вже відомі, і вони відрізняються від минулорічних

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З року в рік в Україні тривають дискусії та навіть баталії з приводу того, чи варто переводити годинники на літній час. Втім, все це обмежується виключно розмовами, тому українці вже традиційно налаштовують себе на чергове переведення стрілок.

Щоправда, цьогоріч це станеться дещо раніше, аніж у 2025-му. Чому так – розповість "Телеграф".

Згідно із постановою Кабінету Міністрів №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року, перехід на зимовий час відбувається щороку в останню неділю жовтня.

Щороку одне й те саме

Тобто, у 2026 році в ніч із суботи 24 жовтня, на неділю 25 жовтня, рівно о 04:00 ранку ми переведемо стрілки годинника на годину назад – на 03:00.

Минулого року остання неділя жовтня припала на 26 жовтня. Таким чином, цього разу українцям дісталося на один день "літнього часу" менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував найкумедніші меми і приколи про переведення годинника, які змусять сміятися.