"Досить знущатися з людей": українці сперечаються в мережі через переведення годинників

Користувачі мережі пояснили, чому вони "за" або "проти" продовження переведення годинників

Україна традиційно переходитиме на зимовий час 26 жовтня, оскільки закон про скасування переведення годинника не був підписаний президентом. Однак далеко не всі українці схвалюють переведення часу і просять Володимира Зеленського вжити заходів.

Що потрібно знати:

Перехід на зимовий час буде в останню неділю жовтня — 26 числа о 4:00 ранку, годинник потрібно буде перевести на годину назад

Згідно з опитуванням "Рейтинг" у 2024 році, 55% українців підтримують скасування переведення годинників

У 2024 році Верховна Рада проголосувала за закон, який передбачає скасування переказів годинника з 2025 року, але Зеленський не підписав його

У соціальних мережах українці пояснили, чому вони хочуть, щоб переведення годинників на зимовий та літній час скасували

"Телеграф" зібрав коментарі користувачів соцмережі Threads, де українці обговорювали переведення часу цього року. Варто зазначити, що їхні думки розділилися — деякі проти переходу на зимовий час, деякі за, а деяким і зовсім байдуже.

Думки українців

Варто наголосити, що у жовтні 2024 року Верховна Рада все ж таки проголосувала закон, який передбачає скасування переказів годинника з 2025 року, встановивши постійний час UTC+2 (східноєвропейський час). Однак президент Володимир Зеленський не підписав цей закон, і скасування не набуло чинності. Тож у неділю, 26 жовтня, українці знову переводитимуть годинник на годину тому.

Напередодні дня, коли потрібно буде знову переводити стрілки годинника, українці розпочали обговорення цієї теми в мережі. Деякі підтримують скасування переходу на зимовий час.

У той же час інші користувачі зазначають, що у східній частині країни влітку о 8-й годині вечора вже буде темно, якщо залишити зимовий час і не переходити навесні на літній. Але якщо ж залишити лише літній час, у такому разі, наприклад, у Львові світлішатиме лише о 9-й годині ранку.

Інші ж кажуть, що вони не проти переведення годинника.

Ще минулого року результати опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг з 27 вересня по 1 жовтня, показали, що 55% опитаних виступають за скасування переведення годинників на зимовий та літній час.

Опитування українців про переведення годинників на літній та зимовий час. Графік: "Рейтинг"

На заході України припинення переведення годинників підтримує більше респондентів — 61%. А найменше цю ідею підтримують на Сході України – 51%.

Які плюси та мінуси у перекладі годинника. Інфографіка: "Телеграф"

