В этом году Украина перейдет на зимнее время раньше: когда будут переведены часы

Дата и время уже известны, и они отличаются от прошлогодних

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Из года в год в Украине продолжаются дискуссии и даже баталии по поводу того, стоит ли переводить часы на летнее время. Впрочем, все это ограничивается исключительно разговорами, поэтому украинцы уже традиционно настраивают себя на очередной перевод стрелок.

Правда, в этом году это произойдет несколько раньше, чем в 2025 году. Почему так – расскажет "Телеграф".

Согласно постановлению Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года переход на зимнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье октября.

Каждый год одно и то же

То есть, в 2026 году в ночь с субботы 24 октября, на воскресенье 25 октября, ровно в 04:00 утра мы переведем стрелки часов в час назад – на 03:00.

В прошлом году последнее воскресенье октября пришлось на 26 октября. Таким образом, на этот раз украинцам досталось на один день "летнего времени" меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал самые забавные мемы и приколы о переводе часов, которые заставят смеяться.