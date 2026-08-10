Ці пенсіонери можуть більше взагалі не платити за комуналку: ПФУ сказав, хто у списку

Держава також компенсуватиме покупку палива

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Деякі українські пенсіонери мають право на звільнення від сплати комуналки. Проте людина має відповідати певним критерієм.

Про це пише Пенсійний фонд. Йдеться про громадян, які до виходу на пенсію працювали у сільській місцевості на соціально важливих посадах, та після призначення виплат продовжують проживати у селі. Примітно, що вони не лише повністю звільняються від оплати рахунків за світло та газ та інших платежів, а й отримують пільгу на придбання твердого палива.

Хто у списку:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв;

бібліотекарі;

працівники державних та комунальних закладів культури;

працівники освітніх закладів у сфері культури.

Однак для отримання пільги недостатньо просто належати до однієї із цих професій. Пенсіонер також має:

мати не менше трьох років стажу роботи на відповідній посаді;

на момент виходу на пенсію працювати саме на посаді, що надає право на пільгу;

після виходу на пенсію продовжувати проживати в сільській місцевості.

Після оформлення пільги держава компенсуватиме 100% вартості житлово-комунальних послуг та палива у межах встановлених законодавством норм.

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