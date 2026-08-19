Киньте паперовий рушник на підлогу на кухні: незвичний трюк, який полегшить життя

Більше не доведеться витирати кожну краплю

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Кухня — це місце, де вода регулярно опиняється за межами раковини. Краплі бризкають на підлогу під час миття рук, полоскання овочів чи завантаження посудомийної машини. На перший погляд, пара дрібних крапельок не здається проблемою, але з часом вони можуть завдати серйозної шкоди інтер'єру.

Щоб не бігати по ганчірку кожні п'ять хвилин, досвідчені господині використовують несподіваний побутовий прийом — "черговий рушник для підлоги". Цим лайфхаком поділилися на американському порталі The Kitchn.

Назва лайфхаку говорить сама за себе. Перед початком роботи на кухні потрібно просто покласти аркуш паперового рушника на підлогу біля раковини, плити чи посудомийної машини.

Коли на підлогу капатиме вода або інша рідина, не потрібно буде нахилятися, діставати мікрофібру чи задіювати швабру. Достатньо просто витерти краплі ногою за частки секунди.

Така хитрість допоможе захистити підлогове покриття від вологи, яка при накопиченні може його пошкодити. До того ж черговий паперовий аркуш миттєво вбирає не лише воду, а й випадкові бризки жиру, соусів чи кави. У результаті ви не наступите на них і не рознесете липкі плями, що бруднять, по всій квартирі.

Фото згенероване ШІ

І ще один неочевидний плюс — економія сил, оскільки не потрібно постійно нахилятися, щоб витерти кожну впалу краплю.

Звісно, паперовий рушник на підлозі не замінює повноцінного вологого прибирання. Це локальний і дуже практичний прийом для підтримки сухості та чистоти в процесі роботи на кухні. Проста звичка береже сили, захищає дороге покриття від псування і допомагає підтримувати в домі порядок без зайвих зусиль.