Кабачки смачніші за картоплю фрі: рецепт легкої закуски із соусом (відео)
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Незвичайний спосіб приготування кабачків, про який знають не всі
Під кінець сезону звичні оладки та смажені кружечки кабачків набридають. Тому багато хто намагається експериментувати та знаходити нові способи приготування цього овоча.
У своєму Instagram турецька фудблогерка ddamlademirell довела, що зі звичайного кабачка можна зробити дуже смачну та незвичайну закуску.
Як приготувати хрусткі кабачки
Для приготування знадобиться 2 великих кабачки, 1 склянка борошна, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, 200 мл газованої води, 1 яєчний жовток, 1 чайна ложка солі та олія для обсмажування. Для соусу — 5–6 столових ложок густого йогурту, 1 зубчик часнику та подрібнений кріп.
1. Кабачки нарізати овочечисткою на тонкі довгі стрічки, зупиняючись біля серединки з насінням.
2. Для кляру змішати борошно, крохмаль і сіль, влити газовану воду, збити та в останню чергу додати жовток.
3. Стрічки кабачка занурити в кляр, дати стекти надлишкам і акуратно викласти у добре розігріту олію на сковороді.
4. Паралельно змішати йогурт із подрібненим часником і кропом.
5. Обсмажені до золотавої скоринки кабачки викласти на тарілку поверх часникового соусу.
За бажання часниковий соус можна замінити на грецький соус "Дзадзіки" або томатний соус з базиліком.
Кабачки у клярі ідеально доповнять запечену баранину, курячі шашлички та смажену рибу. Також їх можна подавати на стіл як легшу та естетичнішу альтернативу звичній картоплі фрі.