Кабачки смачніші за картоплю фрі: рецепт легкої закуски із соусом (відео)

Незвичайний спосіб приготування кабачків, про який знають не всі

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Під кінець сезону звичні оладки та смажені кружечки кабачків набридають. Тому багато хто намагається експериментувати та знаходити нові способи приготування цього овоча.

У своєму Instagram турецька фудблогерка ddamlademirell довела, що зі звичайного кабачка можна зробити дуже смачну та незвичайну закуску.

Як приготувати хрусткі кабачки

Для приготування знадобиться 2 великих кабачки, 1 склянка борошна, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, 200 мл газованої води, 1 яєчний жовток, 1 чайна ложка солі та олія для обсмажування. Для соусу — 5–6 столових ложок густого йогурту, 1 зубчик часнику та подрібнений кріп.

1. Кабачки нарізати овочечисткою на тонкі довгі стрічки, зупиняючись біля серединки з насінням.

2. Для кляру змішати борошно, крохмаль і сіль, влити газовану воду, збити та в останню чергу додати жовток.

3. Стрічки кабачка занурити в кляр, дати стекти надлишкам і акуратно викласти у добре розігріту олію на сковороді.

Скріншот Instagram/ddamlademirell

4. Паралельно змішати йогурт із подрібненим часником і кропом.

5. Обсмажені до золотавої скоринки кабачки викласти на тарілку поверх часникового соусу.

За бажання часниковий соус можна замінити на грецький соус "Дзадзіки" або томатний соус з базиліком.

Кабачки у клярі ідеально доповнять запечену баранину, курячі шашлички та смажену рибу. Також їх можна подавати на стіл як легшу та естетичнішу альтернативу звичній картоплі фрі.