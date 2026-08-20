Кабачки вкуснее картошки фри: рецепт легкой закуски с соусом (видео)

Необычный способ приготовления кабачков, о котором знают не все

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Под конец сезона привычные оладьи и жарениые кружочки кабачков надоедают. Поэтому многие стараются экспериментировать и находить новые способы приготовления этого овоща.

В своем Instagram турецкий фудблогер ddamlademirell доказала, что из обычного кабачка можно сделать очень вкусную и необычную закуску.

Как приготовить хрустящие кабачки

Для приготовления потребуется 2 больших кабачка, 1 стакан муки, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 200 мл газированной воды, 1 яичный желток, 1 чайная ложка соли и масло для обжарки. Для соуса — 5–6 столовых ложек густого йогурта, 1 зубчик чеснока и измельченный укроп.

1. Кабачки нарезать овощечисткой на тонкие длинные ленты, останавливаясь у серединки с семенами.

2. Для кляра смешать муку, крахмал и соль, влить газированную воду, взбить и в последнюю очередь добавить желток.

3. Полоски кабачка окунуть в кляр, дать стечь излишкам и аккуратно выложить в хорошо разогретое масло на сковороде.

Скриншот Instagram/ddamlademirell

4. Параллельно смешать йогурт с измельченным чесноком и укропом.

5. Обжаренные до золотистой корочки кабачки выложить на тарелку поверх чесночного соуса.

При желании чесночный соус можно заменить на греческий соус "Дзадзики" или на томатный соус с базиликом.

Кабачки в кляре идеально дополнят запеченную баранину, куриные шашлычки и жареную рыбу. Также их можно подавать на стол в качестве более легкой и эстетичной альтернативы привычному картофелю фри.