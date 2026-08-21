Спадком розпоряджатиметься Кличко? Кому дістануться мільйони померлої Хайден Панеттьєрі

Після смерті актриси заговорили про її спадок і претендентів на нього

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Після смерті 36-річної актриси та колишньої нареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі постало питання про її спадок. Таблоїди почали шукати версії, кому дістануться мільйони на рахунках, майно та роялті зірки.

Як пише видання People з посиланням на юристів, головна спадкоємиця статків Хайден — її 11-річна донька Кая-Євдокія. Проте з огляду на вік дівчинки, самостійно розпоряджатися грошима вона поки що не зможе.

Хайден Панеттьєрі. Фото: Getty Images

Адвокати пояснюють, що якщо Панеттьєрі не мала заповіту чи трастового фонду, найімовірніше суд призначить людину, яка керуватиме спадщиною її доньки до повноліття. Таким чином виходить, що головним кандидатом на цю роль є Володимир Кличко, оскільки він має одноосібну опіку над їхньою спільною з Хайден дитиною.

При цьому видання уточнює, що йдеться не лише про гроші та майно Панеттьєрі. У спадок можуть увійти майбутні виплати та роялті за зйомки актриси у "Героях", "Нешвіллі" та франшизі "Крик", а також доходи від інших проектів актриси.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі. Фото: Getty Images

Нагадаємо, Хайден Панеттьєрі померла у неділю, 16 серпня, у Південній Кароліні. Причиною смерті 36-річної актриси попередньо називають передозування забороненими препаратами. Відомо, що майже 10 років вона була у стосунках із Володимиром Кличком, з яким у них є спільна дочка Кая-Євдокія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що смерть екснареченої Клички обростає новими загадками. Ось що знайшли на місці трагедії.