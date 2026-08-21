Наследством будет распоряжаться Кличко? Кому достанутся миллионы умершей Хайден Панеттьери

После смерти актрисы заговорили о ее наследстве и претендентах на него

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После смерти 36-летней актрисы и бывшей невесты Владимира Кличко Хайден Панеттьери встал вопрос о ее наследстве. Таблоиды начали искать версии, кому достануться миллионы на счетах, имущество и роялти звезды.

Как пишет издание People со ссылкой на юристов, главная наследница состояния Хайден — ее 11-летняя дочь Кайя-Евдокия. Однако учитывая возраст девочки, самостоятельно распоряжаться деньгами она пока не сможет.

Хайден Панеттьери. Фото: Getty Images

Адвокаты объясняют, что если у Панеттьери не было завещания или трастового фонда, вероятнее всего суд назначит человека, который будет управлять наследством ее дочери до совершеннолетия. Таким образом выходит, что главным кандидатом на эту роль является Владимир Кличко, поскольку он имеет единоличную опеку над их общей с Хайден дочерью.

При этом издание уточняет, что речь идет не только о деньгах и имуществе Панеттьери. В наследство могут войти будущие выплаты и роялти за съемки актрисы в "Героях", "Нэшвилле" и франшизе "Крик", а также доходы от других проектов актрисы.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери. Фото: Getty Images

Напомним, Хайден Панеттьери умерла в воскресенье, 16 августа, в Южной Каролине. Причиной смерти 36-летней актрисы предварительно называют передозировку запрещенными препаратами. Известно, что почти 10 лет она состояла в отношениях с Владимиром Кличко, с которым у них есть общая дочь Кайя-Евдокия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что смерть экс-невесты Кличко обрастает новыми загадками. Вот что нашли на месте трагедии.