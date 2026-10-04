Оселедець під шубою більше не потрібен: рецепт пікантної намазки, яка зникає зі столу першою

Салат без шарів та довгого приготування

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Салат "Оселедець під шубою" давно став невід'ємною частиною святкових застіль. Також його готують і в будні. Але навіть найулюбленіші страви з часом набридають. Якщо хочеться урізноманітнити домашнє меню, не відмовляючись від звичного рибного смаку, варто пошукати натхнення в європейській кухні.

Автори кулінарного порталу Pysznosci рекомендує приготувати традиційний сілезький салат зі слабосолоного оселедця. Ця страва збирається за лічені хвилини, не потребує тривалого викладання шарів і виглядає апетитно.

Родзинка закуски полягає у нарізці. Якщо нарізати компоненти великими шматочками — вийде чудовий салат до картоплі. А якщо подрібнити інгредієнти майже на фарш, вийде пікантна намазка для бутербродів.

Для приготування страви потрібно брати слабосолоний оселедець або попередньо вимочити філе в холодній воді кілька годин, змінюючи її кілька разів. Інакше надлишок солі знищить смак страви.

Для приготування візьміть 300 г філе оселедця. Промокніть його паперовим рушником, щоб у салаті не було зайвої води, і наріжте кубиком. Так само подрібніть 3 варені яйця, 3 мариновані огірки і одну маленьку цибулину. Додайте свіжу зелень до смаку.

Фото згенероване ШІ

Для заправки змішайте столову ложку майонезу, дві чайні ложки звичайної гірчиці та ложку зернистої французької. Усе перемішайте, приправте чорним перцем і дайте закусці настоятися в холодильнику близько години. Подавайте зі скибочками підсмаженого житнього хліба.