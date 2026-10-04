Оселедець під шубою більше не потрібен: рецепт пікантної намазки, яка зникає зі столу першою
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Салат без шарів та довгого приготування
Салат "Оселедець під шубою" давно став невід'ємною частиною святкових застіль. Також його готують і в будні. Але навіть найулюбленіші страви з часом набридають. Якщо хочеться урізноманітнити домашнє меню, не відмовляючись від звичного рибного смаку, варто пошукати натхнення в європейській кухні.
Автори кулінарного порталу Pysznosci рекомендує приготувати традиційний сілезький салат зі слабосолоного оселедця. Ця страва збирається за лічені хвилини, не потребує тривалого викладання шарів і виглядає апетитно.
Родзинка закуски полягає у нарізці. Якщо нарізати компоненти великими шматочками — вийде чудовий салат до картоплі. А якщо подрібнити інгредієнти майже на фарш, вийде пікантна намазка для бутербродів.
Для приготування страви потрібно брати слабосолоний оселедець або попередньо вимочити філе в холодній воді кілька годин, змінюючи її кілька разів. Інакше надлишок солі знищить смак страви.
Для приготування візьміть 300 г філе оселедця. Промокніть його паперовим рушником, щоб у салаті не було зайвої води, і наріжте кубиком. Так само подрібніть 3 варені яйця, 3 мариновані огірки і одну маленьку цибулину. Додайте свіжу зелень до смаку.
Для заправки змішайте столову ложку майонезу, дві чайні ложки звичайної гірчиці та ложку зернистої французької. Усе перемішайте, приправте чорним перцем і дайте закусці настоятися в холодильнику близько години. Подавайте зі скибочками підсмаженого житнього хліба.