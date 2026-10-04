Порівняв Путіна з рибою та пригрозив Гончаренку: головні заяви Зеленського після зустрічі з Мерцом

Глава держави відверто відповів на запитання ЗМІ

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У неділю, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив із низкою заяв. Це сталося під час візиту канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги головні заяви глави держави після зустрічі з німецькими партнерами. Головний підсумок переговорів — Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги більш ніж на 1 млрд євро.

Новий рівень співпраці

"Що важливо в цьому візиті, що не лише Німеччина допомагає Україні, а саме Україна шерить (ділиться, — Ред.) свої знання та досвід, а також замовлення. Це робочі місця для Німеччини, і справді ми плануємо працювати за багатьма напрямами. Сьогодні в індустрії вийшло 15 угод, підписано і ми багато замовлятимемо у німецької сторони", — сказав президент.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц у Києві/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Перехоплювач проти реактивних дронів

"Важливо, що сьогодні ми почули про тест нашого нового перехоплювача. Це німецько-український перехоплювач "Спис" (SPYS). Був позитивний тест", — заявив Зеленський.

Успіхи на фронті

"Дві операції пройшли вдало. Одна була довга операція, 700 плюс кілометрів відновили. "Вівальді" у процесі операція, але вже зрозуміло, що це позитив і результат Росії на полі бою показати зараз не може. Вони перекидають сили, ми це бачимо", — сказав глава держави.

Чому Росія б’є по мостах та дата-центрах

"По-перше, агресивна поведінка в небі, бо немає сил у них на землі. Через це. Друга історія, на мою думку, він спеціально все ескалює максимально, щоб Україна відповідала для того, щоб він продовжував ескалацію, продовжував максимально підіймати ставки перед будь-якою розмовою з американцями.

Це те, що відбувається. Бити по мостах, дата-центрах, ну просто по всьому живому, він це продовжуватиме. Наше посилення, та цей візит у тому числі, наше посилення максимально посилюватись захистом, збивати всі ці цілі та паралельно підтримувати дипломатичний трек", — сказав Зеленський.

Зеленський показав Мерцу наслідки одного з ударів РФ/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Санкції проти РФ

"Санкції. Не можна допускати таких помилок, як скасування санкцій щодо тієї чи іншої людини, олігархів. Комусь вони подобаються, комусь ні, просто щоб це не було трендом. Питання не у прізвищі, хоча в контексті прізвища це теж має значення, але питання, в принципі, не у прізвищі. Питання у тенденціях.

Ми запроваджуємо санкції проти Російської Федерації за їхню агресію. Або ми починаємо скасовувати санкції. А чому ми їх скасовуємо? Чи знижується тиск на нас, чи Росію? Чи знижується інтенсивність війни? Чи відбувається деескалація? Ми цього не бачимо. Тому не може бути жодного початку скасування санкцій. Санкції зазвичай скасовуються, коли відбувається деескалація, коли закінчується війна", — вважає президент.

Відповів Гончаренку та Гетьманцеву

"Здавати інтереси нашої держави не можна у жодному разі. Як би нам складно не було, не можна прогинатися під Путіна та під Росію, бо Україну зламають. Це відповідальність, безумовно, особиста.

Я розумію, що від цих людей точно не залежить переговорний процес, тож народ України може бути спокійним. Але паніку сіяти не треба. І так вистачає, знаєте, всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібний. Росіяни цього домагаються.

Головне, щоб це була помилка випадкова, а не завжди якийсь там той чи інший процес. Безумовно, якщо це буде якийсь постійний процес, звертатимемо увагу серйозніше на це", — заявив Зеленський.

Путін — риба в акваріумі

"Я просто шокований тим, що вони вільно відкрито б’ють по хабах, по мобільному зв’язку. Я думаю, чесно кажучи, що він вирішив так, якщо я битиму по інтернету і по дата-центрах, і по мобільному зв’язку, розуміючи мою принциповість, він розуміє, що ми відповімо — питання часу.

Я думаю, що він розраховує, що він не матиме інтернету. Він і так уже риба — хоче бути в акваріумі повністю, щоб у людей не було інтернету. Для нас це є послуги. Я просто не уявляю, він б’є по інтернету для чого, щоб у людей нічого не було? Щоб не було коннекту? Ну, він же повинен думати й про своїх людей…", — сказав президент.

Альтернатива Старлінк

"Занадто рано говорити. Так є напрацювання. Працюємо над Similar Starlink (альтернатива для Старлінка). Я дуже вдячний президенту (Трампу), що він позитивно відгукнувся з приводу ліцензій Patriot. І, чесно вам скажу, за програмою PURL працюють американці з нами позитивно. Але, на мою думку, сьогодні така ситуація, коли це питання може вирішити лише президент Трамп", — сказав президент України.

Дефіцит бюджету

"Ми знайшли формат максимальний: десь це двостороння підтримка, яка збільшилася, десь це домовленості з Європейським Союзом. Ми розуміємо як закрити — тобто у нас є деякий челендж зараз десь навколо 4 мільярдів, які нам потрібні зараз. Поки цей дефіцит ми не закрили.

12 млрд – це мені зрозуміло. Політична воля є наблизити кредит наступного року. Тобто, зараз технічно потрібно наблизити 12 (робити все для цього) і знайти чотири. Це набагато менша проблема, ніж та, що була", — підсумував Зеленський.

Історія актора «Кварталу 95» Мікі Фаталова

Нагадаємо, на знімках Зеленського із закордонних візитів та важливих внутрішніх заходів часто можна побачити його охорону. Якщо раніше найбільше уваги привертав начальник сек’юріті-служби Максим Донець, то тепер до об’єктивів потрапив ще один охоронець, який має всі шанси стати новим "крашем" українок.