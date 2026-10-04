Загадкова хвороба, смерть і раптовий карантин: що стоїть за новою таємницею навколо чуми в Росії

У регіоні почали вживати надзвичайних заходів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Іркутській області Росії зафіксували спалах небезпечної інфекції. Напередодні померла 28-річна співробітниця протичумного інституту, ще близько 190 осіб ізолювали та помістили під нагляд лікарів. Проте точний діагноз приховують.

Про це повідомляє The Sun. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв скасував масові заходи, але публічно слово "чума" не вимовляє, використовуючи формулювання про небезпечну інфекцію.

Серед місцевих жителів розпочалася паніка. В аптеках регіону вже виник дефіцит антибіотиків.

Що сталося в Іркутській області

Загибла – 28-річна Дар’я Шипілова, спеціаліст Іркутського протичумного науково-дослідного інституту.

Попередньо відомо, що вона захворіла після експедиції до району російсько-монгольського кордону, де небезпечні інфекції фіксували й раніше.

Лікарню у Шелехові закрили на карантин, щоб не допустити поширення хвороби. Усього ізолювали 189 осіб: 114 пацієнтів перебувають в одній медустанові, 63 – в іншій, ще 12 осіб розмістили прямо у протичумному інституті.

З Москви до регіону терміново прилетіла голова Роспотребслужбы Ганна Попова. Вона повинна особисто керувати локалізацією можливого спалаху.

"У співробітниці протичумного інституту в Іркутській області виявлено пневмонію невстановленої етіології", — сказано в повідомленні Роспотребслужбы.

Дарія Шипілова/The Sun

Російський епідеміолог Михайло Фаворов, який живе у США, вважає екстрений візит Попової прямим свідченням серйозності ситуації.

За його оцінкою, симптоми загиблої спочатку могли прийняти за коронавірус. Через це пацієнтці могли призначити терапію, яка не підходила для реального збудника, що призвело до смерті.

Версію з випадково розбитою пробіркою Фаворов виключає: персонал таких інститутів працює з особливо небезпечними патогенами у суворому режимі захисту. Епідеміолог вважає, що влада РФ навмисно приховує повну картину.

Дар’я Шипілова

Що це означає

Масштабні карантинні заходи, ізоляція майже двох сотень осіб та терміновий приїзд федерального керівництва вказують на високий ризик передачі патогену повітряно-краплинним шляхом. У ситуації, коли діагноз замовчують, головною загрозою стає втрата часу: за легеневої форми затримка специфічної антибактеріальної терапії критично знижує шанси вижити.

Чумна паличка при флюоресцентній мікроскопії (збільшення у 200 разів)/Вікіпедія

Що змінює цей інцидент

Смерть профільного фахівця та екстрена ізоляція майже двох сотень людей переводять локальну надзвичайну подію у розряд системної біологічної загрози. Подібний рівень карантинних заходів у закритих медичних установах фактично підтверджує збій стандартних первинних протоколів захисту під час роботи у природних осередках.

Жорсткий режим секретності навколо діагнозу позбавляє цивільних медиків чітких клінічних орієнтирів, перетворюючи будь-яку схожу респіраторну симптоматику на потенційне джерело неконтрольованого спалаху.

Що таке чума і чому вона така небезпечна

Чума – це інфекція, яку викликає бактерія Yersinia pestis. Колись вона викликала спустошливі пандемії та забирала мільйони життів. Сьогодні хворобу успішно лікують антибіотиками, але без своєчасної допомоги лікарів вона все ще є смертельно небезпечною.

Основне джерело інфекції – гризуни та блохи. Заразитися можна через укус комахи, при контакті з хворою твариною або її тканинами. У групі підвищеного ризику залишаються ті, хто працює з дикими тваринами або буває у природних осередках поширення бактерії.

Чума як зброя/інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Медицина виділяє кілька форм чуми. Найчастіша – бубонна. При ній запалюються і сильно збільшуються лімфовузли (бубони), різко підскакує температура, з’являються озноб, гостра слабкість та болючі припухлості.

Куди небезпечніша легенева форма, що вражає дихальні шляхи. За певних умов вона передається повітряно-краплинним шляхом від людини до людини. Через це пацієнтів з підозрою на легеневу чуму відразу ізолюють, а всіх, хто контактував з ними, беруть під суворий контроль.

При септичній формі бактерії проникають у кров. Захворювання протікає стрімко і завдає важкого системного удару по всьому організму.

Коли у Росії вже фіксували чуму

Випадки чуми в країні траплялися і раніше. 2016 року в Алтайському краї інфекцію підхопив 10-річний хлопчик після контакту з тушкою бабака.

Чума входить до переліку особливо небезпечних інфекцій, проте бактерія піддається лікуванню антибіотиками, якщо вчасно поставити діагноз.

Офіційного підтвердження, що в Іркутській області почалася саме чума, наразі немає. Відомості про діагноз і точні масштаби карантину ще вимагають підтвердження з боку російських профільних відомств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що свіжі фото "гниючої" руки Дональда Трампа викликали хвилю чуток про його хворобу.