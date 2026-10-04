Не гречка з котлетою: як зібрати на роботу обід, якому позаздрять колеги

Правило чотирьох компонентів для ситного та смачного перекусу

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На роботу багато хто з дня в день бере одне й те саме: залишки вечері або банальні бутерброди. Часто такі обіди не приносять ні відчуття насичення, ні гастрономічного задоволення.

При цьому для того, щоб обід став ситнішим і смачнішим, готувати більше не потрібно, достатньо збирати його інакше. Як пише портал Poudree, фахівці з харчування радять будувати офісний обід за простою формулою: щось ситне, плюс свіже, плюс хрумке і обов’язково соус із насиченим смаком.

Зберіть обід із чотирьох частин: ситний продукт (крупа, картопля, макарони, м'ясо чи риба), свіжий продукт (овочі чи зелень), хрусткий продукт (горіхи, огірок, морква) та соус.

Варіанти обідів на роботу

Кускус з овочами та фетою. Ввечері запечіть перець, цукіні та червону цибулю, змішайте з кускусом, фетою та зеленню. Окремо візьміть невелику ємність із йогуртом, лимоном, краплею часнику та оливковою олією і перемішайте в обід.

Рис з куркою та гострою заправкою. До відвареного рису та запеченої курки додайте огірок, моркву, зелену цибулю та арахіс. Заправку з лайма, соєвого соусу, краплі кунжутної олії та чилі тримайте окремо і додайте прямо перед їдою.

Фото згенероване ШІ

Картопля з рибою. До відвареної картоплі додайте шматочок запеченого лосося або іншої риби, стручкову квасолю, руколу. В окремій ємності візьміть заправку з гірчиці з лимоном.

Перловка з бужениною та коренеплодами. До відвареної перлової крупи та скибочок запеченої буженини додайте тертий сирий буряк або моркву, петрушку та підсушені волоські горіхи. В окремій ємності візьміть заправку з ароматної домашньої соняшникової олії з краплею яблучного оцту.

Фото згенероване ШІ

Макарони з квасолею та бринзою. Холодну пасту змішайте з відвареною червоною квасолею, свіжими помідорами, солодким перцем та кропом, покришіть трохи бринзи. Окремо візьміть сухарики з чорного хліба з часником та заправку зі сметани з гірчицею, додавши їх прямо перед їдою.

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