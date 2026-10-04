Люди пробираються крізь вогонь після удару по Північному мосту у Києві: чим він важливий (відео)

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Вранці 4 жовтня у Києві пролунали вибухи. Внаслідок атаки російський дрон атакував Північний міст у Києві.

На момент атаки по мосту їхала велика кількість автомобілів. Інформація про це була опублікована у соціальних мережах.

Згодом про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Попадання в дорожнє полотно на Північному мості. Екстрені служби прямують на місце", — сказав він.

З’явилися перші кадри з місця події.

Також на відео потрапив момент прильоту мостом.

На одному з відео з місць події видно, як люди прориваються крізь вогонь та дим, щоб вибратися.

Не пропустіть: чому столиця виявилася неготовою до ударів РФ по мостах через Дніпро і як у владі пропонують вирішувати проблему: Пороми, велосипеди та непарні годинники для водіїв – як влада пропонує рятувати Київ, якщо мости зруйнують.

Північний міст у Києві є критично важливою транспортною артерією, що сполучає правобережну частину міста з великими житловими масивами на лівому березі.

Міст з’єднує правобережні житлові райони з житловими масивами Райдужний, Вигурівщина-Троєщина, Воскресенка. Північний мостовий перехід – це цілий комплекс споруд, що складається з підходів до мостів через Дніпро та Десенка, дороги на Трухановому острові, з’їздів на базу відпочинку "Дніпрові хвилі", автостоянки. Довжина мосту через Дніпро – 816 метрів, а мосту через Десенко – 732 метри.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці в суботу, 3 жовтня, Росія завдала удару Північним мостом у Києві. Після атаки рух з переправи обмежували. Напередодні через повторні російські удари також перекривали Південний міст. 2 жовтня мер Києва Віталій Кличко підтвердив і чергове попадання у Південний міст.