Прощайте, дроти: старі подовжувачі йдуть у минуле

У сучасному світі немає місця для купи проводів у житловому будинку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Подовжувачі та мережеві фільтри роками були простим рішенням, коли в будинку не вистачало розеток або коли потрібно було використовувати електроприлад далеко від джерела живлення. Однак сучасний дизайн "скасовує" дроти.

Розетки все частіше проєктуються таким чином, щоб відповідати фактичному місцю використання, а деякі практично повністю приховані. Про це повідомляє blikk.

У наших будинках використовується все більше електроприладів, тому грамотно спроєктована система живлення сьогодні стала невіднятною частиною комфорту. У сучасному дизайні інтер’єрів значення мають навіть найдрібніші деталі, а продумана електрика здатна зробити простір не тільки зручнішим, а й візуально акуратнішим.

Замість того щоб тягнути довгі дроти до ліжка, письмового столу або дивана, розташування розеток ретельно продумують ще на етапі проєктування. Це дозволяє інтегрувати електричні точки прямо в стіни, підлогу, елементи меблів і навіть усередину висувних ящиків.

Завдяки такому підходу розетки з’являються там, де раніше їхнє встановлення здавалося неможливою. Наприклад, у вітальні можна змонтувати розетку прямо під журнальним столиком або біля дивана, що стоїть в центрі кімнати. Це дозволяє увімкнути торшер, зарядний пристрій для гаджетів або ноутбук, не прокладаючи кабелі через усю кімнату та не псуючи інтер’єр павутиною дротів. Крім того, розетки часто ховають за меблями або всередині шафи, роблячи їх практично непомітними.

Саме тому експерти в галузі дизайну інтер’єрів одностайні: планування розташування розеток необхідно поєднувати з детальним розміщенням меблів ще до початку ремонтних робіт.

Смартфон під рукою: зарядка біля узголів’я

Спальня ще одна зона, де особливо помітно, як змінився підхід до розміщення розеток. Крім класичних розеток сьогодні безпосередньо біля ліжка монтують роз’єми USB-A і USB-C. Їх зручно вбудовувати прямо в тумбочки, м’яке узголів’я або корпусні меблі.

Це позбавляє необхідності використовувати громіздкі мережеві адаптери: телефон або планшет заряджаються напряму. Крім того, в сучасних меблях часто передбачають спеціальні канали та ніші для акуратної організації кабелів.

Смартфон під рукою/Фото: ШІ

Ергономіка робочого місця

Ті ж принципи можна застосувати й до домашнього кабінету. Замість того щоб тягнути дроти до настінної розетки за столом, сучасні рішення дозволяють вбудовувати роз’єми прямо в робочу поверхню стільниці або фіксувати їх під нею.

При облаштуванні домашнього офісу все більше людей заздалегідь розраховують кількість техніки – комп’ютер, монітор, настільну лампу, оргтехніку – та проєктують розташування розеток із ювелірною точністю під конкретні сценарії використання.

Ергономіка робочого місця/Фото: ШІ

Технологічна кухня

Особливе місце у цьому тренді займає кухня. Одним із найпрактичніших та ефектніших рішень тут стали висувні блоки розеток. Вони монтуються прямо в робочу поверхню стільниці та у складеному стані практично зливаються з нею, залишаючись непомітними. Щоб увімкнути кухонний пристрій, досить легким рухом висунути блок вгору.

Переваги очевидні: у неробочому стані розетки не псують вигляду і не порушують мінімалістичний інтер’єр. Щоправда, такі системи коштують дорожче за традиційні настінні аналоги й вимагають точного інженерного розрахунку на етапі проєктування.

Технологічна кухня/Фото: ШІ

Зазначимо, звичайні подовжувачі та мережеві фільтри повністю не зникнуть з ужитку. Вони, як і раніше, рятують, якщо змінюється положення меблів або виникає тимчасова необхідність увімкнути прилад у несподіваному місці. Зараз на ринку з’явилися набагато зручніші, безпечніші та стильні рішення для організації простору.