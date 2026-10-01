Нікотин-невидимка та харчові добавки для паління: що показав журналістський рейд по вейп-точках у ТРЦ та супермаркетах

Досліджуємо реалії роздрібного вейп-ринку столиці

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Шість адрес на столичній Оболоні, шість контрольних закупівель "заправок" для вейпів — і жодної повністю чистої операції. Журналістський експеримент, проведений у вересні 2026 року, наочно підтвердив свіжі дані Kantar про те, що понад 93% ринку електронок та рідин для них перебуває в тіні .

"Телеграф" розповідає, які порушення вдалося зафіксувати на острівцях популярних ТРЦ та у фоє відомих супермаркетів столиці та хто з їхніх власників толерує таку торгівлю.

Дивна "нікотинова залежність"

Що є найціннішим активом для власників ТРЦ та ритейлу, крім топової локації та квадратних метрів? Безперечно — інститут репутації.

Погодьтеся, навряд чи Гарік Корогодський допустив би, щоб на території ТРЦ Dream відкрито продавали заборонені речовини. Важко уявити, щоб старі чи нові бенефіціари Smart Plaza Obolon (відомо, що станом на 1 вересня завершена угода про продаж об'єкта від компанії Томаша Фіали родині Олега Баляша) дозволили б облаштувати у своєму комплексі підпільне казино. А гендиректорка "Ашан Україна" Марта Труш навряд чи заплющила б очі на відкриту торгівлю "паленою" горілкою без акцизів прямо у проходах її гіпермаркету.

Проте всі вони чомусь абсолютно спокійно ставляться до того, що на їхніх локаціях щодня працюють точки продажу вейпів, діяльність більшості з яких має явні ознаки нелегальності і, фактично, позбавляє бюджет колосальних обсягів податкових надходжень. Ось і виходить, що толеруючи подібні речі, власники торгівельних площ опосередковано сприяють вимиванню з воюючої країни мільярдів гривень, призначених для оборони.

Ілюзія легальності

Кілька місяців тому аналітична компанія Kantar випустила чергове дослідження тютюнового ринку України. Його результати показують — понад 93% ринку електронок та рідин для них перебуває в тіні. Ці цифри взяті не зі стелі. Вони спираються на чинне законодавство, норми якого зазвичай просто ігноруються в місцях продажів вейпів.

Зауважимо, що сьогодні у вейп-шопах взагалі не зустрінеш готових ароматизованих рідин. Замість них покупцям масово пропонують окремі компоненти для так званих "самозамісів" — гліцерин, ароматизатор та нікотиновий підсилювач смаку (скорочено – "нікобустер" або просто "бустер").

Очевидно, торговці розраховують, що розібравши суміш на окремі деталі, вони автоматично обійдуть чинні обмеження. Проте аналіз законодавства дає всі підстави говорити, що подібні маніпуляції все одно мають очевидні ознаки невідповідності нормам права, які чітко регламентують обіг таких речовин.

Наприклад, частина 2 статті 23 Закону України № 3817-IX ("Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального") вказує — роздрібна торгівля або безоплатне розповсюдження нікотину окремо чи в наборах на території України забороняються.

Скриншот відповідної статті закону

А пункт 8 частини 1 статті 10-1 Закону України № 2899-IV ("Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення") зазначає, що заправні контейнери та рідини для електронних сигарет не повинні мати характерного запаху або смаку (тобто не можуть бути ароматизовані).

Скриншот відповідної статті закону

Паралельно з цими даними привертає до себе увагу й інша важлива цифра дослідження Kantar. Близько 75% споживачів купують цю продукцію саме офлайн — тобто у фізичних точках продажу, які ми щодня бачимо навколо.

Свого часу "Телеграф" вже проводив закупівлю вейп-продукції онлайн в одній із відомих мереж . І виявив купу порушень. Тож зараз вирішив перевірити, як зазначені законодавчі норми виконуються на практиці у роздрібних точках. Для початку ми вибрали найпопулярніші ТРЦ та мережеві торгівельні заклади в Оболонському районі столиці.

Dream Berry / "Табакерка": акциз як виняток

Станом на момент перевірки редакцією, у приміщенні ТРЦ Dream Berry (вхід №6) вдалося знайти лише один заклад з продажу вейпів. Хоча відомо, що в іншій частині ТРЦ — Dream Yellow — також працюють подібні локації. Магазин під вивіскою "Табакерка" розташований ближче до північного виходу торгівельного комплексу. Його асортимент включає як чисто тютюнову продукцію — цигарки, сигари, тютюн та приладдя для них, так і електронки та рідини.

Зауважимо, що це був єдиний заклад з усіх перевірених нами, де нікотиновий наповнювач відкрито стояв на вітрині. Ба більше, це єдина точка, де на бустері було наклеєно акцизну марку. І це єдиний продавець, який офіційно вказав нікобустер у фіскальному чеку. Продавчиня магазину прямо сказала, що ці компоненти призначені саме для самозамісу.

"Табакерка", ТРЦ Dream Berry

Паспорт об'єкта перевірки №1

Локація закупівлі: ТРЦ DREAM BERRY (Київ, Оболонський проспект, 21-Б).

ТРЦ DREAM BERRY (Київ, Оболонський проспект, 21-Б). Власник ТРЦ: Головний бенефіціар (за даними аналітичної системи YouControl) через ТОВ "ВІТА ВЕРІТАС" — відомий рантьє Гарік Корогодський (74,35%), який також є офіційною уповноваженою особою (керівником) цієї компанії.

Головний бенефіціар (за даними аналітичної системи YouControl) через ТОВ "ВІТА ВЕРІТАС" — відомий рантьє Гарік Корогодський (74,35%), який також є офіційною уповноваженою особою (керівником) цієї компанії. Торгівельна точка: Магазин "Табакерка". Входить до структури великої мережі ТОВ "Сигарний Дім Фортуна". Власники великих часток компанії (за даними YouControl) — Олександр Хаіт (19,4%), Ігор Бадюл (19,4%), STANDEM LTD (Кіпр, 19,4%) та Олена Хотякова (США, 19%).

Магазин "Табакерка". Входить до структури великої мережі ТОВ "Сигарний Дім Фортуна". Власники великих часток компанії (за даними YouControl) — Олександр Хаіт (19,4%), Ігор Бадюл (19,4%), STANDEM LTD (Кіпр, 19,4%) та Олена Хотякова (США, 19%). Юридична особа у чеку: ТОВ "АТП РІТЕЙЛ" власник (за даними YouControl) – Олександра Андрейчук.

ТОВ "АТП РІТЕЙЛ" власник (за даними YouControl) – Олександра Андрейчук. Що придбано: Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів – ароматизатор, гліцерин харчовий та підсилювач міцності (він же нікобустер) на упаковці якого з наклеєною акцизною маркою прямо вказано, що речовина містить нікотин.

Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів – ароматизатор, гліцерин харчовий та підсилювач міцності (він же нікобустер) на упаковці якого з наклеєною акцизною маркою прямо вказано, що речовина містить нікотин. За що заплатили: у чеку зазначено УКТЗЕД 2404199090 (продукти, що містять тютюн та нікотин). У звіті "Приват24" зазначено категорію платежу "Супермаркети та продукти".

у чеку зазначено УКТЗЕД 2404199090 (продукти, що містять тютюн та нікотин). У звіті "Приват24" зазначено категорію платежу "Супермаркети та продукти". Фінансова сторона: Загальна сума покупки склала 265.00 грн (оплата безготівкова, карткою). Окремий нікобустер офіційно проведено по касі за ціною 140.00 грн, що дає підстави говорити про ознаки невідповідності вимогам частини 2 статті 23 Закону № 3817-IX щодо заборони роздрібного продажу нікотину окремо або в наборах.

Придбано в магазині "Табакерка", ТРЦ Dream Berry

"Оазис" / My Device: "підсилювач смаку" в подарунок на станції метро

Другою локацією, куди вирушив "Телеграф", став ТРЦ "Оазис". Цей торгівельний комплекс свого часу став епіцентром гучного скандалу через його будівництво прямо над коліями та платформою станції метро "Героїв Дніпра", а також через фактичний демонтаж виходів із підземного переходу.

Взагалі, у цьому ТРЦ є декілька точок з продажу електронок. Але нас зацікавила та, де вейпи продавалися разом з різноманітною технікою — мобільними телефонами, батарейками тощо. Локація розташована у "хлібному" місці — біля одного з виходів із метро.

Торгова точка "My Device" в ТРЦ "Оазис"

Під час спілкування з продавцем він умисно перепитав, чи потрібен мені "підсилювач смаку". На нашу спробу уточнити, чи не нікотин це часом, хлопець наполягав, що це саме підсилювач. І зрештою він просто "подарував" його. Ну бо у фіскальному чеку місце для цієї позиції так і не знайшлося.

Придбано в "My Device" на території ТРЦ "Оазис"

Паспорт об’єкта перевірки №2

Локація закупівлі: ТРЦ "Оазис" (Київ, Оболонський проспект, 47/42).

ТРЦ "Оазис" (Київ, Оболонський проспект, 47/42). Власник ТРЦ: Землю під комплексом орендує ТОВ "Єлікон ЛТД" (код ЄДРПОУ 24103325), воно ж було замовником будівництва ТРЦ (у деяких публікаціях компанію плутають з іншою фірмою зі схожою назвою "Елікон ЛТД"). За даними аналітичної системи YouControl, керівником ТОВ "Єлікон ЛТД" є Анатолій Бондарчук. Засновником компанії є Ганна Вергелес — матір колишнього народного депутата Валерія Іщенка.

Землю під комплексом орендує ТОВ "Єлікон ЛТД" (код ЄДРПОУ 24103325), воно ж було замовником будівництва ТРЦ (у деяких публікаціях компанію плутають з іншою фірмою зі схожою назвою "Елікон ЛТД"). За даними аналітичної системи YouControl, керівником ТОВ "Єлікон ЛТД" є Анатолій Бондарчук. Засновником компанії є Ганна Вергелес — колишнього народного депутата Валерія Іщенка. Торгівельна точка: Магазин-острівець "My Device", торгує одночасно і вейпами і технікою.

Магазин-острівець "My Device", торгує одночасно і вейпами і технікою. Юридична особа у чеку: Відсутня. Вказана латинська назва "Techno Case" (існує така дніпровська мережа з продажу техніки).

Відсутня. Вказана латинська назва "Techno Case" (існує така дніпровська мережа з продажу техніки). Що придбано: Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів — флакон ароматизатора, пластикова баночка з написом GLYCERIN та біла ампула нікобустера з маркуванням "Бустер".

Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів — флакон ароматизатора, пластикова баночка з написом GLYCERIN та біла ампула нікобустера з маркуванням "Бустер". За що заплатили: У паперовому чеку весь набір вбито однією суцільною позицією — Ароматизатор 250 грн + Гліцерин: 100 грн. При цьому в електронній банківській системі безготівковий платіж пройшов під назвою "Phone" за категорією "Побутова техніка" із локацією у місті Дніпро (проспект Героїв, будинок 45Б1).

У паперовому чеку весь набір вбито однією суцільною позицією — Ароматизатор 250 грн + Гліцерин: 100 грн. При цьому в електронній банківській системі безготівковий платіж пройшов під назвою "Phone" за категорією "Побутова техніка" із локацією у місті Дніпро (проспект Героїв, будинок 45Б1). Фінансова сторона: Загальна сума покупки склала 350.00 грн (оплата безготівкова, карткою). Окремий нікобустер повністю приховано від офіційного фіскального номенклатурного обліку. Проведення платежу через категорію "побутова техніка" на дніпровську адресу, відсутність нікотину в чеку дає підстави говорити про ознаки умисного маскування розрахункових операцій та ознаки невідповідності нормам Закону № 3817-IX і податкового законодавства.

Smart Plaza Obolon / Vape Arena: закупівля без відображення назв товарів

Третє місце, куди ми вирушили — ТРЦ Smart Plaza Obolon, поблизу метро "Мінська". Взагалі, в цьому ТРЦ працює декілька вейп-точок. Але ми звернули увагу на найближчу до входу — острівець під назвою Vape Arena. Коли розглядали товар, краєм ока помітили чек, отриманий попереднім покупцем. Якраз він нас і зацікавив. Задля розширення експерименту ми вирішили придбати тут не тільки самозамісний набір, але й пару недорогих комплектуючих для вейпів.

Острівець під назвою Vape Arena, ТРЦ Smart Plaza Obolon

Продавчиня також розповідала, що комплект включає бустер. Прямо не називаючи його, втім, нікотином. Та це все дрібниці. Адже в результаті з отриманого чека взагалі не помітно, що саме ми купували. Тим більше, що, як виявилося, купували ми у ФОПа.

Придбано у Vape Arena, ТРЦ Smart Plaza Obolon

Паспорт об’єкта перевірки №3

Локація закупівлі: ТРЦ Smart Plaza Obolon (Київ, Оболонський проспект, 19).

ТРЦ Smart Plaza Obolon (Київ, Оболонський проспект, 19). Власник ТРЦ: Раніше ним був Томаш Фіала зі своїм Dragon Capital, але з початку вересня 2026 року власником ТРЦ став львів’янин Олег Баляш (банківська сфера, ритейл, горілчаний бізнес). Наразі керує ТРЦ його компанія "Левітер", директором якої є Віктор Жук.

Раніше ним був Томаш Фіала зі своїм Dragon Capital, але з початку вересня 2026 року власником ТРЦ львів’янин Олег Баляш (банківська сфера, ритейл, горілчаний бізнес). Наразі керує ТРЦ його компанія "Левітер", директором якої є Віктор Жук. Торгівельна точка: Острівець "Vape Arena".

Острівець "Vape Arena". Юридична особа у чеку: ФОП Передерій Е.О.

ФОП Передерій Е.О. Що придбано: Комплект для самозамісу — ароматизатор, флакон Vegetable Glycerine, нікобустер, а також супутній товар — картридж для вейпу.

Комплект для самозамісу — ароматизатор, флакон Vegetable Glycerine, нікобустер, а також супутній товар — картридж для вейпу. За що заплатили: У чеку термінала повністю відсутня будь-яка номенклатура. Тип продукції, назви куплених речей та комплектуючих взагалі не вказані.

У чеку термінала повністю відсутня будь-яка номенклатура. Тип продукції, назви куплених речей та комплектуючих взагалі не вказані. Фінансова сторона: Загальна сума покупки склала 650.00 грн (оплата безготівкова, карткою). Категорія оплати в "Приват24" вказана як "Супермаркети та продукти". Повна відсутність деталізованого фіскального чека з найменуваннями товарів дає підстави говорити про ознаки приховування підакцизної продукції від обліку та ознаки невідповідності вимогам податкового законодавства. Ну а продаж чи подарунок (з чека не зрозуміло) нікобустера – це порушення частини 2 статті 23 Закону України № 3817-IX.

Gorodok Gallery / Острівець без назви: і знову "невидимий" нікотин

Четверту спробу знайти повністю легальний продаж вейпів ми здійснили у ТРЦ "Gorodok Gallery" неподалік метро "Почайна". У згаданому торгівельному центрі, судячи з усього, також працює кілька точок. Але ми застали відкритою лише одну — також на острівці в холі першого поверху. З особливостей — тут нас також перепитали, чи потрібен нам "підсилювач смаку". А на уточнення, чи це не нікотин, ми дочекалися стверджувального кивка.

Острівець без назви у ТРЦ "Gorodok Gallery"

У чеку ж нікобустер очікувано був відсутній. І що цікаво — гроші пішли також в Дніпро, правда за іншою адресою.

Продукція і чек з торгової точки у ТРЦ "Gorodok Gallery"

Паспорт об’єкта перевірки №4

Локація закупівлі: ТРЦ "Gorodok Gallery" (Київ, проспект Степана Бандери, 23).

ТРЦ "Gorodok Gallery" (Київ, проспект Степана Бандери, 23). Власник: Наразі ТРЦ не розкриває своїх власників. Відомо, що будувала центр компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького. Після реконструкції і ребрендингу в 2018 році "Gorodok Gallery" перейшов до ТОВ "КПМ Девелопмент" (власником бути зазначений Антон Майсюра). Зараз фірма у стані припинення. Щодо керівника, то вже кілька років поспіль закладом керує Андрій Приплавко.

Наразі ТРЦ не розкриває своїх власників. Відомо, що будувала центр компанія UDP Андрія Іванова і Василя Хмельницького. Після реконструкції і ребрендингу в 2018 році "Gorodok Gallery" перейшов до ТОВ "КПМ Девелопмент" (власником бути зазначений Антон Майсюра). Зараз фірма у стані припинення. Щодо керівника, то вже кілька років поспіль закладом керує Андрій Приплавко. Торгівельна точка: Острівець без вивіски, торгує одночасно і вейп-компонентами, і дрібною технікою.

Острівець без вивіски, торгує одночасно і вейп-компонентами, і дрібною технікою. Юридична особа у чеку: Відсутня. Вказана лише дніпровська мережа магазинів "MY DEVICE" (вебсайт www.my-device.in.ua).

Відсутня. Вказана лише дніпровська мережа магазинів "MY DEVICE" (вебсайт www.my-device.in.ua). Що придбано: Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів — флакон ароматизатора, пластикова баночка гліцерину та пластикова ампула нікобустера.

Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів — флакон ароматизатора, пластикова баночка гліцерину та пластикова ампула нікобустера. За що заплатили: У паперовому чеку весь набір проведено однією суцільною номенклатурною позицією — Ароматизатор 230 грн + Гліцерин: 100 грн. При цьому в електронній банківській системі безготівковий платіж пройшов під назвою "Phone" за категорією "Побутова техніка" із локацією у місті Дніпро, але дещо іншою, ніж у випадку з Techno Case, цього разу проспект Героїв, будинок 45Б.

У паперовому чеку весь набір проведено однією суцільною номенклатурною позицією — Ароматизатор 230 грн + Гліцерин: 100 грн. При цьому в електронній банківській системі безготівковий платіж пройшов під назвою "Phone" за категорією "Побутова техніка" із локацією у місті Дніпро, але дещо іншою, ніж у випадку з Techno Case, цього разу проспект Героїв, будинок 45Б. Фінансова сторона: Загальна сума покупки склала 330.00 грн (оплата безготівкова, карткою). Окремий нікобустер повністю приховано від офіційного фіскального обліку. Проведення платежу через категорію "побутова техніка" на іншу дніпровську адресу дає підстави говорити про ознаки умисного маскування розрахункових операцій та ознаки невідповідності нормам Закону № 3817-IX і податкового законодавства.

"Ашан Почайна" / Vape Bar: продаж "підстаркуватого" ароматізатора без номенклатури

Аби не обмежуватися лише ТРЦ, ми вирішили відвідати й кілька відомих супермаркетів. П’ятою зупинкою нашого маршруту став гіпермаркет "Ашан", що на проспекті Степана Бандери, 15А. Тут ми також знайшли кілька точок, але однією з них була вже знайома "Табакерка". Тож ми вирішили завітати до іншої — під вивіскою Vape Bar.

Vape Bar у приміщенні, де знаходиться супермаркет "Ашан Почайна"

Щоб знову-таки дещо розширити експеримент, ми спершу спробували купити нікотин і гліцерин без ароматизованої рідини. Але продавець відмовив. Тоді ми навпаки — вирішили придбати окремо рідину, аби побачити, чи доступна така опція. Продавець погодився. Але кілька разів пропонував все ж докупити гліцерин і взяти бустер. Ми не погодилися. І він продав рідину окремо. Характерною особливістю цієї покупки став флакон "не першої свіжості" та повна відсутність у чеку назви товару.

Придбано у Vape Bar

Паспорт об’єкта перевірки №5

Локація закупівлі: Гіпермаркет "Ашан Почайна" (Київ, проспект Степана Бандери, 15А).

Гіпермаркет "Ашан Почайна" (Київ, проспект Степана Бандери, 15А). Власник: Французька родина Мюльє (через холдинг Mulliez Group), керівницею "Ашан Україна" є Марта Труш.

Французька родина Мюльє (через холдинг Mulliez Group), керівницею "Ашан Україна" є Марта Труш. Торгівельна точка: Острівець "Vape Bar".

Острівець "Vape Bar". Юридична особа у чеку: ТОВ "ДЕВАЙС ТУРБО" (код ЄДРПОУ 45675061). Власник – Руслан Дерев’янко, керівник – Олександр Крафт.

ТОВ "ДЕВАЙС ТУРБО" (код ЄДРПОУ 45675061). Власник – Руслан Дерев’янко, керівник – Олександр Крафт. Що придбано: Окремий флакон ароматизованої рідини зі смаком лимона та лайма. Флакон мав ознаки того, що або довго стояв на прилавку, або використовувався не вперше.

Окремий флакон ароматизованої рідини зі смаком лимона та лайма. Флакон мав ознаки того, що або довго стояв на прилавку, або використовувався не вперше. За що заплатили: У чеку терміналу повністю відсутня будь-яка номенклатура чи коди. Зафіксовано лише абстрактний рядок про безготівкову сплату авторизованого платежу. У "Приват 24" вказано категорію "Супермаркети та продукти".

У чеку терміналу повністю відсутня будь-яка номенклатура чи коди. Зафіксовано лише абстрактний рядок про безготівкову сплату авторизованого платежу. У "Приват 24" вказано категорію "Супермаркети та продукти". Фінансова сторона: Загальна сума покупки склала 140.00 грн (оплата безготівкова, карткою). Продаж ароматизованої рідини без видачі деталізованого фіскального чека дає підстави говорити про ознаки приховування операції від обліку.

"Сільпо" на Героїв Полку "Азов" / Smok: фіскальний чек після переказу на приватну картку

І, нарешті, останнім пунктом нашого експерименту стало відвідування супермаркету "Сільпо". Там у магазинчику під вивіскою Smok ми також вирішили спробувати купити тільки гліцерин та нікотин. За легендою — сама рідина у нас нібито була. Але продавчиня відмовила. Довелося брати заразом флакон недорогої рідини.

Магазинчик Smok у приміщенні, де розташовано "Сільпо"

Як завжди у таких випадках, гліцерин нам на додачу продали. А нікобустер дістався начебто безплатно.

Товар і чек зі Smok

У цієї покупки також була своя особливість. Продавчиня запитала, чи не проти ми перерахувати гроші на картку фізичної особи. Ми погодилися. І, як не дивно, ще й отримали чек після проведення операції. Досить дивний чек. Його дані взагалі не збігаються з реальним способом оплати.

Платіжка

Паспорт об’єкта перевірки №6

Локація закупівлі: Супермаркет "Сільпо" (вулиця Героїв Полку "Азов", 5).

Супермаркет "Сільпо" (вулиця Героїв Полку "Азов", 5). Власник: Головним бенефіціаром та засновник групи компаній Fozzy Group, куди входить мережа "Сільпо", є відомий український бізнесмен Володимир Костельман.

Головним бенефіціаром та засновник групи компаній Fozzy Group, куди входить мережа "Сільпо", є відомий український бізнесмен Володимир Костельман. Торгівельна точка: Магазин-острівець SMOK.

Магазин-острівець SMOK. Юридична особа у чеку: Не вказано, зазначено лише латинську назву магазину SMOK

Не вказано, зазначено лише латинську назву магазину SMOK Що придбано: Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів — флакон ароматизатора, пластикова баночка гліцерину та пластикова ампула нікобустера.

Комплект для самозамісу з трьох окремих компонентів — флакон ароматизатора, пластикова баночка гліцерину та пластикова ампула нікобустера. За що заплатили: У фіскальному чеку весь набір проведено однією суцільною позицією — Ароматизатор 100 грн + Гліцерин: 99 грн. При цьому реальні безготівкові гроші за товар пішли через платіжну інструкцію ПриватБанку на рахунок сторонньої фізичної особи у JSC VST BANK. У самому ж паперовому чеку продавчиня вигадала комбіновану оплату Безготівкова 45.00 грн та Готівка 154.00 грн.

У фіскальному чеку весь набір проведено однією суцільною позицією — Ароматизатор 100 грн + Гліцерин: 99 грн. При цьому реальні безготівкові гроші за товар пішли через платіжну інструкцію ПриватБанку на рахунок сторонньої фізичної особи у JSC VST BANK. У самому ж паперовому чеку продавчиня вигадала комбіновану оплату Безготівкова 45.00 грн та Готівка 154.00 грн. Фінансова сторона: Загальна сума покупки склала 199.00 грн (переказ на картку фізособи) плюс 5.00 грн комісії банку. Окремий нікобустер повністю приховано від офіційного фіскального обліку номенклатури. Проведення розрахунків через особисту картку стороннього банку з подальшою видачею "дивного" чеку дає підстави говорити про ознаки грубого порушення касової дисципліни, ознаки ухилення від податків та ознаки невідповідності Закону № 3817-IX.

Підміна понять під "нікотиновим дахом"

Журналістський експеримент "Телеграфу" наочно продемонстрував реальний вигляд роздрібного вейп-ринку столиці. Жодна з шести випадково обраних точок на Оболоні не пройшла перевірку без зауважень. Тіньові ділки використовують цілий арсенал фінансових маніпуляцій. Ми зафіксували системне приховування номенклатури підакцизних товарів навіть у тих випадках, коли покупцеві видавали офіційний фіскальний чек. Безготівкова оплата за продукцію часто проводиться під виглядом купівлі "побутової техніки" з реєстрацією у Дніпрі. А на одній із локацій гроші взагалі прийняли на приватну картку фізичної особи, видавши після цього чек, який має ознаки розбіжностей із фактичним способом оплати.

Окремої уваги заслуговує товарне маскування. На абсолютно всіх перевірених локаціях рідини та компоненти представлялися як звичайні харчові добавки. Проте кожен із продавців під час спілкування відкрито визнавав, що це складові саме для "самозамісу", що буде використаний для електронних сигарет. Відтак є всі підстави говорити, що ця продукція автоматично потрапляє під дію антитютюнового законодавства. А отже продані речовини мають чіткі ознаки невідповідності нормам права, які прямо забороняють торгівлю ароматизаторами з характерним смаком та запахом.

Головним же об’єктом маніпуляцій став концентрований нікотин. Окремі нікобустери або відкрито проводили по касі всупереч забороні, або повністю ховали від обліку, видаючи їх під виглядом "подарунка" до набору.

Результати журналістського експерименту: як працює роздрібний вейп-схематоз. Інфографіка "Телеграфу"

"Телеграф" не залишить зафіксовані факти без належної публічної реакції. Найближчим часом наша редакція надішле офіційні журналістські запити до всіх згаданих сторін. Так, ми плануємо звернутися до власників та керівництва великих ТРЦ і супермаркетів з питанням, чи вважають вони нормальною практику здачі площ в оренду бізнесу з подібними ознаками нелегальності.

Ми також надішлемо офіційні вимоги до відомих нам власників згаданих торгових вейп-точок. Наша мета — дізнатися про наявність у них ліцензій на роздрібну торгівлю. Та чи знають вони взагалі про пряму законодавчу заборону продавати чи дарувати нікотин окремо або в наборах.

Нарешті, відповідні запити з детальним описом згаданих у тексті маніпуляцій та маскування платежів будуть направлені до профільних регуляторів та правоохоронних органів. Ми обов’язково поцікавимося, хто і коли видавав (якщо раптом видавав) ліцензії всім згаданим продавцям тютюновмісної продукції. Та запросимо оцінку фактів, викладених у цій статті.

Окрім того, ми продовжимо нашу серію матеріалів щодо нелегального ринку електронних цигарок. Вже найближчим часом ми готуємо статтю щодо того, наскільки поширене паріння вейпів серед українських підлітків. Не перемикайтеся.