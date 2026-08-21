Прощайте, провода: старые удлинители уходят в прошлое

В современном мире нет места для кучи проводов в жилом доме

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Удлинители и сетевые фильтры годами были простым решением, когда в доме не хватало розеток или когда нужно было использовать электроприбор далеко от источника питания. Однако современный дизайн "отменяет" провода.

Розетки все чаще проектируются таким образом, чтобы соответствовать фактическому месту использования, а некоторые из них практически полностью скрыты. Об этом сообщает blikk.

В наших домах используется все больше электроприборов, поэтому грамотно спроектированная система питания сегодня стала неотъемлемой частью комфорта. В современном дизайне интерьеров значение имеют даже мельчайшие детали, а продуманная электрика способна сделать пространство не только удобнее, но и визуально аккуратнее.

Вместо того чтобы тянуть длинные провода к кровати, письменному столу или дивану, расположение розеток тщательно продумывают еще на этапе проектирования. Это позволяет интегрировать электрические точки прямо в стены, полы, элементы мебели и даже внутрь выдвижных ящиков.

Благодаря такому подходу розетки появляются там, где раньше их установка казалась невозможной. Например, в гостиной можно смонтировать напольную розетку прямо под журнальным столиком или возле дивана, стоящего в центре комнаты. Это позволяет подключить торшер, зарядное устройство для гаджетов или ноутбук, не прокладывая кабели через всю комнату и не портя интерьер паутиной проводов. Кроме того, розетки часто прячут за мебелью или внутри шкафов, делая их практически незаметными.

Именно поэтому эксперты в области дизайна интерьеров единогласны: планирование расположения розеток необходимо совмещать с детальной расстановкой мебели еще до начала ремонтных работ.

Смартфон под рукой: зарядка у изголовья

Спальня — еще одна зона, где особенно заметно, как изменился подход к размещению розеток. Помимо классических розеток, сегодня непосредственно у кровати монтируют разъемы USB-A и USB-C. Их удобно встраивать прямо в прикроватные тумбочки, мягкое изголовье или корпусную мебель.

Это избавляет от необходимости использовать громоздкие сетевые адаптеры: телефон или планшет заряжаются напрямую. Кроме того, в современной мебели часто предусматривают специальные каналы и ниши для аккуратной организации кабелей.

Смартфон под рукой/Фото: ИИ

Эргономика рабочего места

Те же принципы применимы и к домашнему кабинету. Вместо того чтобы тянуть провода к настенной розетке за столом, современные решения позволяют встраивать разъемы прямо в рабочую поверхность столешницы или фиксировать их под ней.

При обустройстве домашнего офиса всё больше людей заранее рассчитывают количество техники — компьютер, монитор, настольную лампу, оргтехнику — и проектируют расположение розеток с ювелирной точностью под конкретные сценарии использования.

Эргономика рабочего места/Фото: ИИ

Технологичная кухня

Особое место в этом тренде занимает кухня. Одним из самых практичных и эффектных решений здесь стали выдвижные блоки розеток. Они монтируются прямо в рабочую поверхность столешницы и в сложенном состоянии практически сливаются с ней, оставаясь незаметными. Чтобы подключить кухонный прибор, достаточно легким движением выдвинуть блок вверх.

Преимущества очевидны: в нерабочем состоянии розетки не портят вид и не нарушают минималистичный интерьер. Правда, такие системы стоят дороже традиционных настенных аналогов и требуют точного инженерного расчета на этапе проектирования.

Технологичная кухня/Фото: ИИ

Отметим, обычные удлинители и сетевые фильтры полностью не исчезнут из обихода. Они по-прежнему выручают, если меняется расстановка мебели или возникает временная необходимость подключить прибор в неожиданном месте. Сейчас на рынке появились гораздо более удобные, более безопасные и стильные решения для организации пространства.