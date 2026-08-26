Дивні чорні "яйця" спантеличили українців: що це за знахідка та чому вона може бути у кожному домі

Ці комахи занесені до Червоної книги України та Криму

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У Дніпрі українка знайшла дивні чорні кульки, які дуже її спантеличили. Виявилось, що це кокони рідкісної комахи — оси-сапіги.

Відповідні фото оприлюднені в соцмережі Facebook. Варто зазначити, що це рідкісний вид, який включений до Червоної книги України та Криму.

Жінка розповіла, що виявила знахідку на підлозі в дерев'яному сараї. На перший погляд, їй здалось, що це яйця невідомої тварини.

"Вітаю. Допоможіть визначити походження цих нібито яєць. Знайшла в дерев'яному сараї, просто на підлозі. Місто Дніпро. На дотик тверда тоненька оболонка. Після фотосесії поклала на місце. Можливо хтось підкаже що це може бути. Дякую", — написала жінка.

Знахідка мала незвичайний колір та форму

Знахідка мала незвичайний колір та форму

Розмір кульок близько 2 сантиметрів

Що пишуть в коментарях?

Користувачі майже відразу змогли ідентифікувати знахідку. Виявилось, що це кокони рідкісної оси.

"Кокони полохрум, читайте дописи в групі за лат назвою";

"Ага, гуогль так і пише, дуже схожі на фотках, майже — один в один";

"Ці яйця хтось відклав";

Коментарі користувачів

"Рolochrum repandum";

"Ми такі знаходили після вилуплювання бджоли теслі", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Що відомо про цей вид?

Сапіга-полохрум, або Полохрум арочний (лат. Polochrum repandum) — вид ос-сапіг роду з підродини Sapyginae (Sapygidae). Має довжину тіла 15-23 мм. Тіло чорне з жовтими плямами на голові та грудях та жовтими перев'язями на черевці. Ноги (гомілки та лапки) жовті, вусики жовтувато-червоні. Крила з жовтуватим затемненням.

Населяють різні біотопи з деревно-чагарниковою рослинністю, сади, захисні лісосмуги, а також зустрічається у населених пунктах. Вид включений до Червоної книги України та до Червоної книги Криму. Причиною зміни чисельності є застосування пестицидів для боротьби зі шкідниками лісу, вирубування сухих дерев, зменшення кількості дерев'яних споруд.

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