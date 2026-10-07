У Києві пропонують заховати потяги метро від дронів під бетонний купол: про що йдеться

Автор ініціативи хоче зробити відкриту ділянку менш уразливою

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У Києві пропонують облаштувати захисну конструкцію над відкритою ділянкою Святошинсько-Броварської лінії метро. На думку автора відповідної петиції, таке укриття посилить безпеку пасажирів та допоможе підземці стабільніше працювати під час повітряних атак.

Відповідну петицію було опубліковано на сайті Київської міської ради. На даний момент вона набрала 245 голосів із 6000, необхідних для офіційного розгляду. На збирання підписів залишається 54 дні.

Ініціатива стосується наземної частини червоної гілки столичного метрополітену. Під час повітряних тривог поїзди тут не ходять – це правило діє задля захисту людей та персоналу підземки. Автор звернення наголошує: відкриті рейки залишаються вразливими під час ударів з повітря. Тому пропонує досліджувати можливість монтажу спеціального захисного перекриття.

Довідка: Святошинсько-Броварська (червона) лінія Київського метрополітену частково пролягає просто неба – зокрема, мостом Метро з під’їздами до нього та біля станції "Лісова". При цьому шляхи та супутня інфраструктура на відкритих ділянках не захищені суцільним накриттям на кшталт галерей чи тунелів.

Святошинсько-Броварська лінія Київського метрополітену

Задум у тому, щоб приховати поїзди від візуального спостереження з неба та створити фізичний захист для вагонів та людей. У перспективі це могло б скоротити вимушені простої на гілці та зробити рух більш передбачуваним – якщо дозволять технічні норми та правила безпеки.

Наземна ділянка Святошинсько-Броварської лінії на лівому березі Дніпра

Автори петиції пропонують виконати чотири кроки:

Провести технічну експертизу та перевірити безпеку відкритої ділянки Святошинсько-Броварської лінії. КМДА разом із КП "Київський метрополітен" мають з’ясувати, чи реально закрити його захисним інженерним накриттям. Підготувати техніко-економічне обґрунтування. У документі потрібно прорахувати орієнтовний кошторис, терміни виконання робіт та знайти потенційні джерела фінансування. Підключити до розробки проекту військових, рятувальників та профільні служби. Фахівці мають сформувати чіткі вимоги щодо майбутньої захисної конструкції. Оприлюднити результати аналізу. За підсумками досліджень киянам мають прямо повідомити, наскільки цей проект технічно виконаємо та виправдано.

На даний момент ініціатива існує лише у вигляді електронної петиції. Жодних рішень про проектування чи будівництво укриття міська влада не ухвалювала.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні пропонують переглянути нову систему звукового сповіщення під час повітряної тривоги.