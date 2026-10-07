Працівники метро розчулили українців вчинком під час обстрілу: людяність не знає меж

Працівники метрополітену заслужили слова пошани від людей

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В ніч на 7 жовтня кияни змушені були переховуватись в метро від російського обстрілу. Українців вразив епізод, коли працівники метро вели технічний потяг по рейках якомога тихіше, щоб не розбудити сплячих на перонах людей.

Про це розповідає користувачка під ніком purtova.aa в соціальній мережі Threads. Проте знайшлись і люди, які висловили невдоволення через гучність ходу машини.

Жінка оприлюднила відео, як на пероні однієї зі станцій метро сплять люди. А повз них дуже повільно, щоб не створювати зайвого шуму, проходить технічний потяг.

"Цієї ночі кияни знову спали в метро. На пероні, на карематах, під пледами, з переносками для тварин поруч. А працівники метро вели технічний потяг якомога тихіше, щоб нікого не розбудити. Бо на пероні сплять люди, які ховаються від ракет. Наша людяність це те, що дає весь цей час триматися", — написала вона.

Що пишуть в коментарях?

Користувачі висловили повагу до людяності працівників метрополітену. Проте знайшлися й такі, що заявили, про надто гучну роботу техніки.

"Ось вам відповідь чому не можна залишити вагони на станції типу щоб людям було де спати)))))";

"Ой не знаю, вони хоч і їхали повільно, але шуму було пздц. Я встигла тричі їх облаяти подумки, хоч і розуміла, що це їхня робота)) але спати хотілося і коти сильно лякалися)";

"Дозволено плакати";

"А що ще нам справжнім Українцям які залишились вдома (від безвиході кудись с**атись) залишилось? Тільки добро та людяність переможе зло)", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

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