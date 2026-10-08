Як виглядають битви нутрій у воді: українці показали смішні відео

Кумедне відео сварки з міського озера зібрало десятки версій від користувачів

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На міському озері в Івано-Франківську посварились нутрії – відео розлетілось мережею та зібрало чимало цікавих версій, в чому ж причина незгоди.

Ці дикі тварини часто стають зірками соцмереж і майже не бояться людей. Та дві з них щось не поділили і почалась сварка. Її спіймала на відео Марина Глебова та опублікувала в мережі. Дві нутрії гучно кричать одна на одну.

Коментатори мають одразу кілька версій, що ж могло стати причиною сварки. Одна з них – колір хутра тварин, "Інь та ян посварились". Інші ж приміряли сварку нутрій на побутові ситуації – суперечки в черзі, сімейні справи тощо. Серед коментарів згадали й жартівливу українську народну коломийку: "Ходить нутрій по ставку – жене жінку до танку, жінка каже не піду, нутрій каже заведу".

Коментарі під відео про сварку нутрій на міському озері в Івано-Франківську

Ймовірно, частина користувачів має рацію – серед коментаторів були й ті, хто розповів, що серед нутрій цієї колонії тільки один самець – білий, всі темні – дівчата. Сварка тривала до самого вечора, кажуть в мережі.

Користувачі про сварку нутрій

Сварки нутрій це не завжди крики. Іноді доходить до запеклих бійок, які часто закінчуються травмами тварин.

Як повідомляв "Телеграф", дикі тварини в людних місцях нерідко дивують містян. Схожий випадок стався в Кривому Розі: у мікрорайоні Сонячний незвичного гостя помітили біля колій. Чотирилапий спокійно йшов уздовж рейок, не звертаючи уваги ні на пасажирів, ні на жвавий міський рух. Утім, попри кумедність ситуації, фахівці радять бути обережними: дикі звірі можуть переносити небезпечні хвороби, зокрема сказ.