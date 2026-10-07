Чи зможе Усик стати президентом України? Соціолог дав однозначну відповідь

Однією популярністю для успішного старту в політиці може бути недостатньо

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Шанси українського боксера Олександра Усика збудувати успішну політичну кар’єру в Україні невеликі: суспільство бачить у ньому насамперед спортсмена. Хоча розмови про його політичні амбіції виникали й раніше.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" сказав виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Антон Грушецький: "Простору для капітуляції України немає, – директор КМІС про вибори, мобілізацію жінок та разючу цифру".

"У нього шансів не так багато, тому що він сприймається як боксер. До Віталія Кличка досить висока довіра, але він також сприймається найкраще в контексті боксерської історії", — зазначив співрозмовник.

Набагато серйозніші шанси в політиці можуть отримати колишні військові. Експерт звернув увагу на високий рівень довіри українців до армії та волонтерів. Відповідно, постаті масштабу Валерія Залужного чи Кирила Буданова цілком здатні відіграти вагому роль, якщо вирішать йти у владу.

Втім, однієї впізнаваності не вистачить. У публічній політиці колишнім військовослужбовцям неминуче доведеться відповідати на складні предметні питання, зокрема про війну та Донбас. Вирішальними факторами тут стануть реальний політичний досвід, надійна команда та здатність говорити прямо.

"Треба буде відповідати на запитання правильно. Стратегія відсторонитися від незручних питань в одних випадках може діяти, а в інших не спрацює. От тебе спитають – чи підтримуєш ти виведення військ з Донбасу? Можна, звісно, тут написати глибоку аналітичну статтю, як дехто зараз і пише, але якщо від тебе вимагатимуть прямої відповіді: ти "за" чи "проти"? Тому коли ці люди підуть в політику, це вже буде питання досвіду і команди, наскільки вони готові будуть відповідати на ці речі", — підсумував Грушецький.

Олександр Усик/Facebook

Олександр Усик — що про нього відомо

Непереможений український боксер-професіонал, який виступає в суперважкій і першій важкій вазі. Двічі абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі (2024, 2025).

Народився 17 січня 1987 року у Сімферополі, Крим. З дитинства він проявляв активний інтерес до спорту – займався народними танцями, дзюдо та футболом, навіть грав у півзахисті юнацької команди сімферопольської "Таврії".

У віці 15 років прийшов до секції боксу. У 18 років були його перші успіхи, коли він взяв бронзу чемпіонату Європи з боксу та переміг на чемпіонаті України з боксу у середній вазі (до 75 кг).

Олександр Усик/Facebook

У 2013 році Усік підписав контракт із компанією братів Кличків "K2 Promotions" та розпочав професійну кар’єру.

У 2019 році перейшов у надважку вагу (понад 91 кг), де здобув великі перемоги у боях з Дереком Чісорою, Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Боксер одружений з Катериною Хмелевською. Пара виховує чотирьох дітей: дівчаток Єлизавета та Марію, хлопчиків Кирила та Михайла.

На даний момент Усік володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Олександр Усик/Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після окупації та мародерства сімейний особняк Усіка під Києвом знову постраждав від рук росіян.